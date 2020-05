Дуа Липа: Чем лучше шли мои дела как певицы, тем больше хейта я получала (фото, видео)

Интервью со звездой

Британская певица Дуа Липа уже больше месяца у всех на слуху. В буквальном смысле, заметьте. 27 марта вышел ее новый альбом Future Nostalgia, который моментально взлетел на вершины хит-парадов во многих странах мира и все еще находится там, не опускаясь ниже пятого-шестого места. Песни, вошедшие в него, оказались как нельзя кстати в условиях пандемии коронавируса. Они поднимают людям настроение, отвлекают от забот, поддерживают морально, побуждают не опускать руки.

24-летняя Липа вынуждена продвигать свой альбом, второй по счету в ее карьере, в непривычных для всех условиях. Обычно музыканты отправляются в турне, выступают на каких-то сборных концертах или церемониях вручения премий, идут на прямые эфиры телеканалов и радиостанций. В условиях карантина все изменилось. Но Дуа не растерялась. Находясь в самоизоляции в своем доме в Лондоне вместе с бойфрендом Анваром Хадидом, родным братом супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, певица раздает интервью, используя Zoom, участвует в популярных подкастах, продолжает записывать песни.

Например, она приняла участие в записи кавера на хит группы Foo Fighters под названием Times Like These. Это была благотворительная акция, инициатором которой стал лидер этой группы Дэйв Грол. Он пригласил многих звезд, в число которых вошли также Рита Ора, Крис Мартин, Элли Гулдинг и другие. Все исполнители находились у себя дома, придерживаясь правил самоизоляции. Times Like These занимает теперь первое место в британском национальном хит-параде, подвинув композицию You'll Never Walk Alone, записанную тенором Майклом Боллом при участии ветерана Второй мировой войны Тома Мура и хора британских медиков.

В апреле Липа впервые была включена газетой The Sun в ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых британских музыкантов. Она заняла в списке 11-е место, заработав за год 31 миллион долларов. Эти деньги ей принес в основном успех ее хита New Rules, который был скачан на стриминговом сервисе Spotify более миллиарда раз! Кроме того, певица заключила выгодный рекламный контракт с легендарным парижским домом Yves Saint Laurent и стала «лицом» новых духов Libre.

Кстати, именно Дуа Липа выступала 26 мая 2018 года в Киеве на НСК «Олимпийский» перед финалом Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Эфир из столицы Украины транслировался тогда на 220 стран мира.

Сегодня Липа является обладательницей множества престижных музыкальных премий, в том числе двух «Грэмми» и двух британских наград Brit Awards. Очевидно, этот список пополнится в скором будущем благодаря успеху Future Nostalgia.

В этом материале «ФАКТЫ» собрали выдержки из интервью, которые Дуа Липа дала в апреле и начале мая журналам Elle и GQ, газете The Sunday Times, а также ведущей популярного на Западе подкаста Gurls Talk модели Адвоа Абоа.

— Лондон для меня всегда казался местом, где постоянно идет дождь или небо затянуто тучами, — говорит Дуа Липа. — А нынешняя весна совсем другая. Возможно, погода через пару дней изменится. Но сейчас небо абсолютно голубое, деревья утопают в зеленой листве, солнечные лучи дарят радость и надежду. А по ночам луна совершенно необыкновенная! У меня не проходит ощущение того, что Земля возрождается. И это не обычное весеннее возрождение после зимы, нет, это что-то другое. Словно наша планета впервые за многие-многие годы вздохнула свободнее…

Думаю, именно это и подтолкнуло меня выпустить новый альбом не 3 апреля, как планировалось, а 27 марта. Я очень нервничала. Не знала, как люди воспримут такую музыку в нынешней ситуации. Мне просто очень хотелось подарить всем немного радости, веселья. Я сужу по себе. Когда мне плохо, я никогда не стану включать грустные песни. Станет еще хуже. А нам всем не мешает сейчас хорошенько взбодриться…

Когда я пишу музыку, всегда стараюсь быть очень открытой, искренней. Уверена, что именно это делает меня ближе к слушателям, и они отвечают мне взаимностью. Я такой же человек, как и вы, поэтому важно говорить с вами на понятном всем языке, говорить о наших с вами общих чувствах, эмоциях.

Открытость у меня от родителей. Они всегда говорят то, что думают. Так было и в моем детстве. Меня так воспитали. Я росла и видела каждый день, как папа и мама адаптируются в новой для них стране. Мы же этнические албанцы из Косово. Это я родилась в Лондоне, а мои родители из Приштины. Они были вынуждены уехать оттуда. И я видела, как они жертвуют многим здесь ради меня. Они работали на разных работах, по вечерам учились в университете…

И я понимаю, насколько мне повезло в том, что я родилась здесь и что у меня британский паспорт. Когда Косово обрело независимость, папа и мама сразу вернулись домой. Конечно, они забрали меня с собой. Однако, окончив школу и решив стать певицей, я вернулась в Лондон. Благодаря моему британскому паспорту проблем с этим не было. Родители поддержали мое решение. И я им за это благодарна.

Я впитала в себя музыку, которую слушали папа и мама. Она повлияла на мой стиль. Мой папа тоже музыкант, он пользуется популярностью в Косово, в Албании. Там все знают, кто такой Дукагжин Липа. Кстати, многие в соцсетях считают, что у меня очень сексуальный отец. Ха, я это знаю! Но мы с ним эти вопросы не обсуждаем (смеется).





О чем мы с ним говорим? О политике. Мне очень жаль следующие за моим поколения. Они будут лишены тех возможностей, которые были у меня, у моих ровесников. И все из-за миграционного кризиса. Страны закрыли свои границы. Уже никто не примет с распростертыми объятиями молодых людей из стран Африки, Ближнего Востока, Азии и в том числе Албании и Косово. И молодежь это знает. Они не питают напрасных надежд, не хотят уезжать из своих стран. Единственное, что их еще толкает на миграцию — гуманитарный кризис. И это печально.

Поэтому здесь, в Британии, я поддерживала Джеймса Корбина (бывший лидер лейбористов, выступавший против Brexit. — Ред.). Согласна, его политические взгляды заслуживают критики, и все же они мне ближе, чем-то, что произошло. Поэтому в США я поддерживаю Берни Сандерса (сенатор штата Вермонт, член Демократической партии, баллотировался в президенты, но снял свою кандидатуру, проиграв праймериз бывшему вице-президенту США Джо Байдену. — Ред.). Он движется в правильном направлении. Если честно, я ненавижу политику, считаю ее дерьмом, но вынуждена следить за всем этим, потому что хочу жить в мире, в котором нам не нужно будет бояться за самих себя. И я намерена защищать свои взгляды и убеждения, хотя знаю, что многим это не нравится.

Почему я закрыла свой аккаунт в Twitter? Мне стало в какой-то момент страшно. Не думаю, что смогла бы записать свой второй альбом, если бы не дистанцировалась от соцсетей. Когда я работала над первым диском, все было иначе. Я ощущала позитив. Dua Lipa завоевал успех, и тут всех будто прорвало! Я не понимала, что происходит. Чем лучше шли мои дела как певицы, тем больше негативных комментариев я получала. Они сыпались со всех сторон. И меня это начало доставать. Мне казалось, что у всех этих людей есть только одна цель в жизни — оскорбить меня как можно сильнее. Мне все больше и больше казалось, что я не заслуживаю успеха, лестных отзывов критиков. Я перестала гордиться своими достижениями. Работа вызывала отвращение. В голове засела мысль, что я — плохая певица.

Я же обратилась к соцсетям совсем за другим! Мне хотелось почувствовать понимание, получить непредвзятые оценки моего творчества. Как только я закрыла аккаунт в Twitter, мое настроение улучшилось. Вскоре мне снова хотелось работать, вернулось вдохновение. Выросла уверенность в себе. Думаю, я имею право дать совет молодым людям — держитесь иногда подальше от соцсетей. Не стоит доверять им полностью и во всем. Сделайте шаг назад. Устройте перерыв. И вы почувствуете себя гораздо лучше.

Если честно, я бы с радостью вернулась к старомодным способам общения с друзьями и поклонниками. Например, письма, пусть даже электронные. Такая переписка более конфиденциальна. В нее не влезет кто-то третий. К тому же подавляющее большинство хейтеров не станут утруждать себя написанием писем. Им это не интересно…

Соцсети оказывают на нас негативное влияние и сейчас, во время самоизоляции. А ведь это очень травматичный период для всех. Люди сегодня особенно восприимчивы к подобным вещам, поскольку им крайне не хватает традиционного общения.

А тут отовсюду звучат фактически требования не расходовать время напрасно. Мол, карантин дает нам возможность освоить что-то новое. Не уверена в этом. Мне кажется, что многим из нас вполне достаточно просто оставаться дома. Это уже в каком-то смысле серьезное усилие над собой.

Чем я занимаюсь в самоизоляции? О, множество интересных вещей! Во-первых, мы с Анваром стараемся не терять предоставленное нам время зря. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Молодые люди живут вдвоем под одной крышей, никуда не выходят. Я сейчас с вами разговариваю в Zoom, поэтому надела футболку. Признаюсь, за последние пару недель это максимум из одежды, которая была на мне (смеется). И я от нее избавлюсь, как только мы завершим наш чат.

Я всегда любила составлять для себя списки, в каких ресторанах мне хотелось бы побывать, какие книги прочитать, кому из друзей позвонить. Сейчас у меня появились списки иного рода, например, какие сериалы мы уже с Анваром посмотрели. Не знаю, что на нас нашло, но мы могли сутками не выключать телевизор. Проглотили все серии «Озарка», «Чужака», «Короля тигров», а еще «Дом с прислугой», «Однажды ночью». Я уже назвала «Озарк»? Да, точно. Вот видите, почему мне нужны списки? (Смеется).

Но потом мне это надоело. Я сказала Анвару, что нам пора заняться чем-то еще. И мы ударились в готовку. Стали выискивать самые невероятные рецепты. Вчера, например, готовили осьминога. Это было весело! Короче, пробуем делать что-то новое. И нам это нравится. В этом светлая сторона самоизоляции. Печальная сторона заключается в том, что нельзя увидеть своих близких. Анвар очень скучает по маме и сестрам. Они в Штатах, на своем ранчо. А я по своим родителям. Они в Косово. Конечно, слава Богу, есть интернет, можно видеть и слышать друг друга. Общаемся каждый день. И все равно — этого мало.

У каждого из нас наверняка есть список приятелей или просто знакомых, кому мы собирались позвонить, чтобы просто поболтать, но все не доходили руки. Сегодня идеальный момент для этого. Я уже сделала пару десятков таких звонков.

Что еще могу посоветовать? Просто определите для себя, какие мелочи поднимают вам настроение, делают вас счастливыми, облегчают жизнь. Именно мелочи. Не нужно заставлять себя обязательно делать что-то значимое.

Когда все это закончится, а оно точно закончится, наша жизнь очень изменится, я уверена, потому что люблю счастливый конец. Не знаю, что будет с экономикой, политикой, но очень надеюсь, что мы наконец изменим свое отношение к матушке Природе. Не будем уже столь беспечны как раньше. А еще, мне кажется, люди научатся ценить время, дорожить каждым моментом. И мы перестанем многое принимать на веру, откажемся от дурацкой спешки. Думаю, наш мир изменится навсегда. Безусловно, сейчас мы переживаем один из главных периодов в истории. Все это мы уж точно не забудем. Я полагаю, что нельзя забыть то, через что мы проходим все вместе. Это единение нужно сберечь на будущее и делиться им и дальше. Уже сегодня вокруг полно примеров того, как совершенно чужие друг другу люди проявляют взаимную заботу, уважение, гуманность, любовь. И это тоже светлая сторона происходящего. И не стоит жаловаться на ситуацию, в которой вы оказались. Всегда нужно помнить о том, что на планете есть множество людей, которым еще хуже, чем вам. У них нет элементарных жизненно необходимых вещей — еды, чистой воды, мыла, в конце концов.

И еще хочу обратиться ко всем, кто активно пользуется соцсетями и мессенджерами. Думайте о том, что пишете и говорите другим. Представьте себе, что общаетесь с собой в этот момент…

Меня часто спрашивают, не сталкивалась ли я с сексуальными домогательствами. Мне повезло. Нет, со мной такого не было. Может быть, причина заключается в том, что я с самого начала сказала всем этим любителям воспользоваться своим положением и деньгами: «Отвалите!»

Но проблема остается. Особенно, в музыкальном бизнесе. Отношение к исполнителям-мужчинам совершенно другое. Некоторым певцам достаточно простоять на сцене полтора часа, не двигаясь и не демонстрируя ничего особенного в вокальном плане, и критики взорвутся восторженными рецензиями. А женщины устраивают настоящее классное шоу с танцами, переодеваниями, заводят зал до предела, и что? Утром вы прочитаете в газетах: она сверкнула голыми ногами! Вы серьезно?! И это все, что вы увидели?!

Мне кажется, это нужно менять. И начинать следует еще в школе. Извините, но сексуальное неравенство стартует для девочек именно в этом возрасте. Вот тогда я действительно чувствовала себя жертвой домогательств. Я в страхе бежала после уроков домой, зажав ключи в кулаке. Вдруг мальчишки нападут! Нас учили одеваться так, чтобы наши тела не были видны. Мол, тогда мальчики ничего плохого не скажут и приставать не будут. И нам внушалось, что такое поведение мальчишек совершенно нормально.

Или поцелуи. Девочки в раннем подростковом возрасте жутко боятся первого поцелуя. Они мечтают о красивой первой любви. И убегают от мальчишек, потому что не хотят, чтобы этот самый поцелуй произошел просто так. Мы чувствуем крайний дискомфорт. Хихикаем как дурочки. Господи, меня пытались поцеловать, когда мне было всего семь лет. И учитель это видел и ничего не предпринял. Он сказал потом, что это обычная детская игра. Уверена, что нужно говорить об этих вещах, нужно менять привычные модели поведения школьников. И тогда общество постепенно начнет меняться тоже.

Может быть, поэтому все мои настоящие друзья — девушки. Это тоже так со школы. Мне проще с девушками. Я могу делиться с подругами самым сокровенным. Думаю, женская энергетика — очень мощная штука. Возможно, если бы женщин было больше в руководстве — от компаний до государств — наш мир менялся бы к лучшему быстрее…

GQ поинтересовался у меня, кого я считаю настоящим героем нашего времени. Я не мучилась с ответом. Если бы мне предоставили право назвать «Человека года» в Британии, или даже во всем мире, я бы сказала, что это Хассан Аккад. Знаете, кто это? Он моет туалеты в лондонской больнице Whipps Cross.

Хассан был учителем у себя на родине в Сирии. Жил и преподавал в Дамаске. Участвовал в мирных протестах. Его схватили и бросили в тюрьму, пытали. Когда отпустили, Аккад был вынужден бежать. Он добрался до Турции. Оказался в лагере для беженцев. Европа не хотела его принимать, как, собственно, сотни тысяч других сирийцев и ливийцев. Ему пришлось добираться в Британию нелегально. Хассан очень рисковал, но сделал свое путешествие еще более опасным, потому что тайно снимал происходящее с ним на камеру своего смартфона.

Оказавшись в Лондоне, он смонтировал эти записи в документальный фильм «Исход». В 2016 году его картина получила премию BAFTA. Он стал известен, мог бы заниматься чем угодно — преподавать, снимать фильмы. Но началась пандемия. И Хассан снова добровольно отправился на передовую. Именно так я это называю. Он рискует своей жизнью, чтобы медики и пациенты, идя в туалет, чувствовали себя в безопасности. И носит свой бейджик сотрудника NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании. — Ред.) с такой гордостью, словно это знак почета. Он мой герой, потому что учит всех нас помогать друг другу и делает это бескорыстно…

