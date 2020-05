Умер отец рок-н-ролла Литл Ричард (фото, видео)

Шоу-бизнес

В субботу, 9 мая, в США скончался легендарный певец, один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард. Ему было 87 лет. О смерти музыканта сообщил его сын Дэнни Пенниман. Причину он не назвал.

Ричард Пенниман (настоящее имя певца) родился 5 декабря 1932 года в городе Мэйкон, штат Джорджия. Он был третьим ребенком из 12 в семье проповедника Чарльза Пеннимана. Сначала родители хотели назвать сына Рикардо, но в итоге остановились на имени Ричард. В детстве к мальчику привязалось прозвище Lil, потому что он был весьма невысокого роста. В последствии музыкант использовал его в качестве сценического псевдонима.

В детстве Ричард любил петь в церкви. Он обожал госпелы. Хороший голос и отличный слух стали залогом успеха будущего певца. Пенниман решил развивать новое направление в музыке, получившее название Dirty Blues- «Грязный блюз». В этом стиле он записал свой первый хит Tutti Frutti, вышедший в качестве сингла в октябре 1955 года. Песню американцы приняли с восторгом.

Занейпоследовали Long Tall Sally, Rip It Up / Ready Teddy, She’s Got It, The Girl Can’t Help It, Lucille, Jenny, Jenny, Keep A-Knockin'. Все они стали суперхитами и были потом множество раз перепеты другими известными исполнителями.

Творчество Литла Ричарда подтолкнуло к появлению рок-н-ролла. Это дало певцу право утверждать, что именно он является отцом или королем рок-н-ролла. В его карьере были падения и взлеты. Несколько раз Литл Ричард надолго пропадал, но затем возвращался с триумфом. В периоды своего отсутствия на сцене музыкант с головой уходил в религию. Он, как и его отец, стал проповедником. Кстати, он венчал многих знаменитостей, в том числе Брюса Уиллиса и Деми Мур.

В 1986 году он стал одним из первых музыкантов, кто был включен в Зал славы рок-н-ролла.

В последние годы певец тяжело болел и перенес несколько операций.

На протяжении всей карьеры музыканта преследовали сексуальные скандалы, причем он сам их и провоцировал. В 1956 году Литл Ричард познакомился с 16-летней студенткой колледжа Одри Робинсон. Какое-то время они были вместе, но до женитьбы время не дошло. В 1984 году певец в автобиографии заявил, что устраивал с Одри оргии, на которые приглашал других известных музыкантов, в частности Бадди Холли. Робинсон заявила, что это клевета. В 1985 году она дала интервью BBC, в котором рассказала, что рассталась с Ричардом из-за его увлечения наркотиками. Она также сообщила, что музыкант часто просил ее покупать ему дорогие продукты в магазинах, куда неграм вход был запрещен.

Литл Ричард женился в июле 1959 года на Эрнестине Харвин. Они познакомились на собрании евангелистов. Супруги развелись в 1964 году. Эрнестина заявила, что причиной расторжения брака был звездный статус ее мужа. Она не могла с этим смириться. А вот сам Ричард вдруг заявил, что является бисексуалом, и это не устраивало его жену. Харвин опровергла эту версию и добавила, что в сексуальном плане ее бывший супруг совершенно нормален. Об этом позже сказала и Одри Робинсон.

Тем не менее, Литл Ричард продолжал настаивать на том, что его интересуют оба пола.

