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Иудеи отмечают Шавоут: что запрещено и что нужно делать в этот день

С вечера 28 мая у иудеев начинается Шавуот — праздник дарования Торы. Наряду с Песахом и Суккотом, он входит в число иудейских праздников, связанных с центральными событиями еврейской истории и являющихся паломническими (согласно предписанию Торы, в Песах, Суккот и Шавуот надо было совершать паломничество в Иерусалим и приносить жертвы в Храме).

История праздника

В Израиле Шавуот празднуется один день — 6 сивана по еврейскому календарю, вне Израиля — 6 и 7 сивана (в 2020 году им соответствуют 29 и 30 мая).

Этот праздник имеет несколько названий. Так, его название в Торе — Шавуот — буквально переводится как «недели». Связано оно с заповедью Сфират ха-Омер (счет Омера), содержащейся в Торе. Это устный счет сорока девяти полных суток (семи недель) между вторым днем Песаха и кануном Шавуота, то есть «пятидесятым днем».

Еще одно название этого праздника — Хаг Матан Тора: праздник дарования Торы. Это величайшее событие в жизни еврейского народа, получившее название Синайское Откровение, произошло 6 сивана 2448 года от сотворения мира (1312 г. до н. э.). Тогда, на 50-й день после исхода евреев из Египта, на горе Синай Творец даровал евреям Тору и Десять заповедей.

Есть и такое объяснение использование для названия праздника слова «шавуот»: оно созвучно со словом «швуот» (клятва). А в этот день были даны две клятвы: народ Израиля дал обет быть верным своему Небесному Отцу, свято хранить, постоянно изучать Тору и неукоснительно соблюдать ее законы. А Всевышний поклялся, что не заменит избранный народ никаким другим.

О том, что Шавуот неразрывно связан с освобождением евреев из египетского рабства, говорит его название в Талмуде — Ацерет (завершающий праздник). Как говорится в книге «Сефер га-Хинух», Всевышний для того и вывел евреев из Египта, чтобы они получили в дар Тору и выполняли ее заповеди. В давние времена возникла концепция, согласно которой период от Песаха до Шавуот — это продолжительное пасхальное празднование. Правда, с такой точкой зрения были согласны не все — саддукеи, например, считали, что Шавуот вообще никак не связан с Песахом.

А еще Шавуот называют Хаг ха-Кацир (Праздник жатвы первого урожая) и Йом ха-Биккурим (День приношения биккурим — первинок, то есть первых фруктов и злаковых). Биккурим приносили только из семи видов плодов, которыми славился Израиль: пшеницы, ячменя, винограда, инжира, гранатов, олив и фиников. И поскольку к этому празднику как раз заканчивалась уборка ячменя и начиналась жатва пшеницы, обязательным было приношение в святилище Храма в качестве благодарственной жертвы двух хлебов из муки нового урожая пшеницы с использованием закваски. Причем плоды урожая злаковых считались общественным пожертвованием, а плоды деревьев — индивидуальным. Церемония выполнения заповеди буккирим проходила очень торжественно. Когда к Храму двигалась процессия людей, несущих лучшие плоды нового урожая, жители Иерусалима оставляли свою работу и вставали ей навстречу.

Но со временем Шавуот стал восприниматься как праздник дарования Торы, а не как праздник жатвы и биккурим.

Чего нельзя делать

Дни Шавуот имеют статус «праздника из Торы» — Йом-Тов, то есть особых дней, наполненных радостью и весельем, когда нельзя делать никакой работы, кроме приготовления пищи и перенесения огня, и категорически запрещено поститься. Нужно носить красивую одежду. И обязательно перед таким праздником дать цдаку (пожертвование) бедным, чтобы они тоже могли повеселиться в эти дни.

К этому празднику принято буквально усыпать синагоги и дома различными листьями и травами, которые собирают заранее исключительно для этого события. А свитки Торы по обычаю украшают розами. В прежние времена почти повсеместно в синагогах устанавливали деревья вокруг возвышения и молились за них в память о том, что в Шавуот Всевышний определяет судьбу плодовых деревьев. Но богослов и общественный деятель Элияху бен Шломо Залман (1720−1797), которого называли еще Виленский Гаон, во многих еврейских общинах запретил это делать, мотивируя запрет тем, что и другие народы ввели такой обычай в свои праздники.

Первую ночь праздника с давних времен принято проводить за изучением Торы. Так иудеи стараются исправить упущение своих предков, которые у горы Синай проспали всю ночь и в результате не были готовы вовремя принять от Всевышнего его дар. Как написано в древнейшем еврейском источнике знаний — книге Зоар, тот, кто изучает в эту ночь Тору, получит семьдесят благословений свыше и увенчается Небесной короной, а имя его будет записано в особую Книгу Памяти. А великий еврейский каббалист Аризаль утверждал, что тот, кто не спит и учится в эту ночь, может быть уверен, что доживет до конца года.

Именно этот мудрец является автором специального сборника Тикун лейл Шавуот, предназначенного для изучения в ночь Шавуота и содержащего отрывки из всех частей Письменной и Устной Торы. А в кодексе основных положений Устного Закона говорится: «Знайте, что тот, кто вообще не ложится спать в эту ночь и занимается Торой, сможет спокойно спать в остальные ночи и с ним ничего не случится (в течение всего года)».

В давние времена в Шавуот было принято начинать учить Торе маленьких детей. Чтобы заинтересовать их учебой пекли медовый торт, на котором писали стихи из Торы. А после окончания урока дети это «учебное пособие» съедали.

В синагогах во время утренней молитвы читают главу Торы, в которой говорится о ее даровании, и Десять заповедей. Причем на эти чтения приходят всей семьей, с детьми, даже грудными.

Почему принято есть молочные продукты

Во многих общинах принято есть в первый день праздника Шавуот молочные продукты. Это йогурты и разные виды сыров, творог и приготовленные из них блюда: вареники или блинчики с творогом и многие другие яства. И тому есть несколько объяснений. Например, делается это в память о том, что младенец Моисей, найденный в реке как раз 6 сивана, отказался сосать молоко кормилицы-нееврейки. Или в память о тех временах, когда вместе с Торой евреи получили законы о разрешенной и запрещенной пище. И пока они занимались кошерованием всей своей посуды, им пришлось есть только молочную пищу. Или, например, многие едят в этот праздник пироги и печенье с творогом, приготовленные на меду, чтобы исполнить слова Песни Песней: «Мед и молоко под языком твоим», а также потому, что в самой Торе Израиль назван «страной, текущей молоком и медом».

Как едят мясные продукты

А чтобы выполнить заповедь «Радуйся в свои праздники», едят в Шавуот и мясные продукты (считается, что мясные блюда способны доставить удовольствие и радость многим участникам праздничного застолья). Но ни в коем случае нельзя смешивать мясные и молочные блюда. Не раньше, чем через час после завершения молочной трапезы, стол накрывается новой скатертью и наново сервируется для мясных блюд.

Во время трапез обязательны две буханки хлеба, отдельно для молочных и для мясных блюд — в память о двух хлебах, которые приносились в Храм в Шавуот.

На второй день праздника после чтения Торы читается поминальная молитва Изкор. Согласно обычаю, во время произнесения этой молитвы тот, у кого живы оба родителя, выходит из зала синагоги. Тот, у кого один из родителей умер менее года назад, остается в зале, но не произносит за умершего Изкор.

Принято также в послеобеденное время этого дня собираться в синагоге, чтобы всем вместе читать Книгу псалмов (Тегилим, или Теилим) и тем самым почтить память ее автора — царя Давида, который скончался именно в Шавуот.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Израиле провели первую в истории лотерею по розыгрышу мест для верующих у Стены плача.

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