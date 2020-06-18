Праздник Святейшего Сердца Иисуса: как католики отмечают торжество

Общество и люди

19 июня, в третью пятницу после Пятидесятницы (в этом году она пришлась на 31 мая), римокатолики отмечают праздник Святейшего Сердца Иисуса (лат. Sollemnitas Sacratissimi Cordis Iesu). Имеющий статус торжества (высший в иерархии католических праздников), он посвящен почитанию Сердца Христова — символа любви Бога к человечеству, а также бесконечной благодарности Господу за эту любовь и дарованное людям спасение.

История праздника

Начало культу почитания Сердца Иисуса было положено еще в средние века. В XIII столетии в монастырях существовали специальные молитвенные практики, посвященные почитанию пяти ран Христовых (особенно пронзенного бока Спасителя) и его главы, увенчанной терновым венком. Немного позже возник и культ Сердца Иисуса. К XVI веку он получил распространение среди членов множества монашеских орденов. Его поддержали, например, иезуиты и ораториане, бенедиктинцы, кармелиты и францисканцы.

А в XVII веке уже существовали параллельно две формы и традиции почитания Сердца Христова.

Одна из них связана с французским священником Жаном Эдом, который в 1672 году с разрешения духовных властей впервые отслужил мессу Сердцу Иисуса, став основоположником такого культа во Франции.

Вторую связывают с монахиней Маргаритой Алакок и отцом де ла Комбье. Маргарита Мария Алакок была монахиней Ордена сестер-визитанок во французском монастыре Парэ-ле-Мониаль. (Орден «визитанок» — в честь Посещения Пресвятой Девой Марией святой Елисаветы — относится к монашеским орденам созерцательного типа.) Ей не раз являлся Иисус Христос, показывая свое пылающее любовью к людям Сердце, израненное окружающим его терновым венцом — символом грехов человечества. А 27 декабря 1673 года во время молитвы перед Святыми Дарами она увидела Иисуса, который сказал ей, что изображение его Сердца надо распространять среди людей для почитания. Еще через полтора года Алакок услышала повеление Господа установить особый день молитв Сердцу Иисуса в искупление холодности, которой человечество отвечает на Божью любовь.

Сначала монахини с недоверием относились к словам Маргариты Марии, но сомнения развеялись, когда ее поддержал духовник сестер обители священник-иезуит Клод де ла Коломбье. В 1683 году была издана написанная им книга «Духовное уединение», в которой рассказывалось об этих видениях. В монастыре Парэ-ле-Мониаль эту книгу в качестве духовной литературы читали вслух во время трапез. В 1691 году была издана биография Маргариты Алакок, написанная Жаном Круазе, а в 1698 году — книга о почитании Сердца Иисуса, принадлежащая перу самой Алакок. Все три книги вызвали во Франции огромный интерес и много раз переиздавались.

Со временем обе формы почитания Сердца Христова слились воедино и культ стал распространяться по всем церковным братствам. В 1720 году в Марселе во время эпидемии чумы состоялось первое публичное (вне монастырских стен) поклонение Сердцу Иисуса.

Но до официального введения в литургический календарь соответствующего праздника дело никак не доходило. Первыми разрешение на это получили польские епископы в 1765 году от Папы Климента XII. И только в 1856 году Папа Пий IX провозгласил праздник Сердца Иисуса обязательным для всей церкви, а днем празднования стала третья пятница после Пятидесятницы. В 1889 году Папа Лев XIII поднял ранг праздника до наивысшего, а 11 июня 1899 года он посвятил Сердцу Иисуса все человечество, назвав это «великим деянием» своего понтификата. Утвердил Папа и вотивную мессу (от лат. Votum — месса во исполнение какого-либо духовного обета) Сердцу Иисуса, ее стали совершать каждую первую пятницу месяца.

Особо популярным культ Сердца Христова стал в первой половине XX века. В 1920 году была канонизирована сестра Маргарита Мария Алакок, в 1925-м — отец Жан Эд, а в 1992 году был причислен к лику блаженных и отец Клод де ла Коломбье.

Традиции праздника

На богослужениях в этот праздник вспоминаются отрывки Священного Писания, где говорится о Христе как о добром Пастыре, который отогревает заблудших овец теплом своего Сердца. А после причастия читается особая молитва, которая передает просьбу Христа научить людей видеть в окружающих своих братьев.

Сердцу Иисуса Христа, кроме каждой первой пятницы месяца, посвящается также весь июнь.

Непосредственно с праздником Сердца Христова связана и традиция зажигать в горах костры, возникшая в Тироле (историческая область в восточной части Альпийских гор, которая включает федеративную землю Тироль в составе Австрии и автономную область Трентино-Альто-Адидже с провинциями Больцано и Трентино в Италии). Собственно, жечь в горах ритуальные костры — это обычай, возникший еще в дохристианские времена и тогда напрямую связанный с летним солнцестоянием. Затем, уже в новозаветный период, такие костры стали зажигать в честь Иоанна Крестителя, рождество которого по времени близко к летнему солнцестоянию (их так и называли — Иоанновы костры). А с утверждением праздника Святейшего Сердца Иисуса постепенно их стали посвящать именно этому событию.

Окончательно же эта традиция утвердилась после событий 1796 года. Тогда французские войска подошли к границам Тироля и представители всех слоев населения собрались в Больцано (столица провинции Альто-Адидже), чтобы договориться об обороне. На этой встрече настоятель монастыря в Штамсе Себастьян Штёкль предложил положиться в защите Тироля на Святейшее Сердце Иисуса Христа. И после получения согласия на это 1 июля 1796 года в кафедральном соборе Больцано перед изображением Сердца Иисуса (написано в 1770 году австрийским художником Иоганном Йозефом Карлом Хенричи) было торжественно обещано ежегодно совершать в праздник Святейшего Сердца Иисуса специальное богослужение.

Костры зажигают в Альпах в местах, хорошо видных и в австрийском Тироле, и в итальянском Южном Тироле. Они могут иметь форму сердца или креста, а иногда их разжигают в виде инициалов Иисуса Христа — IHS или INRI.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях праздника Тела и Крови Христовых, также имеющего статус торжества, то есть являющегося одним из самых больших праздников у католиков.

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