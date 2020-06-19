Праздник Непорочного Сердца Девы Марии у католиков: что это за торжество

Общество и люди

20 июня, в третью субботу после Пятидесятницы, на девятый день после праздника Тела и Крови Христовых и на следующий день после праздника Пресвятого Сердца Иисуса, римокатолики отмечают праздник Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии. Он посвящен почитанию Сердца Божьей Матери, напоминанию о ее радостях и горестях, восхищению ее добродетелями и совершенствами, ее безграничной любовью к Богу, своему Божественному Сыну, и сострадательной любви ко всему человечеству.

Первые упоминания о поклонении Сердцу Марии относятся к XII веку. Тогда Сердце Девы упоминали, например, святой Ансельм (+ 1109), его ученик Эдмер (+ 1124), святой Бернар (+ 1153), а затем и многие другие святые католической церкви.

В дальнейшем особую роль в развитии этого культа сыграл католический святой Иоанн Эд (1601−1680 гг). Объединив почитание Сердец Девы Марии и Иисуса Христа, этот французский священник, монах основал общество «Конгрегация Иисуса и Марии» (в 1674 году Римский Папа Климент X утвердил ее устав). Благодаря деятельности Иоанна Эда, в 1648-м впервые отмечался праздник Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

В 1823 году Папа Пий VII установил этот праздник для некоторых монашеских общин. Еще большую лепту в распространение почитания Сердца Марии внес настоятель церкви Матери Божией — Победительницы в Париже о. Жерет. В 1836 году он основал для обращения грешников через Сердце Марии братство Матери Божией — Победительницы. Через 56 лет в этом братстве было уже 20 миллионов членов.

С XIX века богослужения в честь Непорочного Сердца Девы Марии стали проводиться во многих католических храмах. Свою роль в этом сыграло провозглашение в 1854 году Папой Пием IX догмата о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии, а еще большую — явления Божьей Матери в Лурде (1858 год), а затем в Фатиме (1917 год) и в испанском монастыре Контеведра (1925 год), которые Католическая церковь признала подлинным чудом.

Так, 13 июля 1917 года во время своего третьего явления в португальском городе Фатима Дева Мария показала ад троим детям-пастушкам — Лусии Сантуш, ее кузине Жасинте и кузену Франсишку Марту и сказала: «Вы увидели ад, куда попадают души бедных грешников. Чтобы их спасти, Бог хочет утвердить на земле почитание Моего Сердца».

А в декабре 1925 года у Лусии, которая в это время находилась в испанском монастыре Контеведра, было видение: Иисус сказал о Сердце, увенчанном терновым венцом, которое Богоматерь держала в руке: «Сострадай Сердцу своей Пресвятой Матери, терзаемому шипами. Видишь, какие шипы неблагодарные люди постоянно вонзают в него, и нет никого, кто бы совершил искупительный акт и вырвал шипы из Ее сердца». После этого Пресвятая Дева сказала: «Постарайся хотя бы ты утешить Меня, а всем, кто в течение пяти месяцев в первую субботу каждого месяца будет исповедоваться, принимать Причастие, читать одну часть Розария (т. е. один круг — пять тайн) и в течение хотя бы 15 минут размышлять вместе со Мною над Тайнами Розария, желая искупить обиды, Мне нанесенные, Я обещаю помочь в их смертный час, явившись к ним со всеми благодатями, необходимыми для спасения души».

4 мая 1944 года Папа Пий XII распространил празднование Непорочного Сердца Девы Марии на всю Католическую церковь (перед этим, 8 декабря 1942 года, он символически посвятил мир Непорочному Сердцу Марии), установив дату празднования — 22 августа. А послесоборная литургическая реформа снова связала воспоминание о Сердце Марии с Сердцем Иисуса и торжество перенесла на первую субботу после праздника Пресвятого Сердца Иисуса. Были также введены в Католической церкви искупительные богослужения пяти первых суббот.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях праздника Тела и Крови Христовых, имеющего статус торжества, то есть являющегося одним из самых больших праздников у католиков.

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