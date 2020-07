Трамп впервые появился на публике в защитной маске (видео)

Президент США Дональд Трамп появился на публике в защитной маске. Ранее лидер Соединенных Штатов стойко держал имидж мачо, не боящегося пандемии коронавируса. Теперь американский президент пошел на уступки. Журналистам он объяснил, что маски любит, но в правильных ситуациях.

Маску Трамп надел перед визитом в главный госпиталь армии США — Национальный медицинский центр Уолтера Рида.

«Думаю, что когда вы в больнице, особенно в этом конкретном месте, и разговариваете с солдатами, с людьми только что из операционной, то думаю, будет правильно надеть маску… Я не против масок, но считаю, что есть время и место», — приводит слова Трампа National Public Radio.

WATCH: President Donald Trump wears a mask during a scheduled visit to the Walter Reed National Military Medical Center, a rare instance of doing so publicly as #coronavirus cases continue to pile up in the U.S. pic.twitter.com/Ksz3vQOryn