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Трамп впервые появился на публике в защитной маске (видео)
Президент США Дональд Трамп появился на публике в защитной маске. Ранее лидер Соединенных Штатов стойко держал имидж мачо, не боящегося пандемии коронавируса. Теперь американский президент пошел на уступки. Журналистам он объяснил, что маски любит, но в правильных ситуациях.
Маску Трамп надел перед визитом в главный госпиталь армии США — Национальный медицинский центр Уолтера Рида.
«Думаю, что когда вы в больнице, особенно в этом конкретном месте, и разговариваете с солдатами, с людьми только что из операционной, то думаю, будет правильно надеть маску… Я не против масок, но считаю, что есть время и место», — приводит слова Трампа National Public Radio.
WATCH: President Donald Trump wears a mask during a scheduled visit to the Walter Reed National Military Medical Center, a rare instance of doing so publicly as #coronavirus cases continue to pile up in the U.S. pic.twitter.com/Ksz3vQOryn— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 11, 2020
Напомним, ранее Трамп не надевал маску, даже поехав с визитом на завод по изготовлению этих медицинских средств. В одно из интервью американский лидер признался: он чувствует, что некоторые американцы носят маски не против коронавируса, а в знак неодобрения действующего президента. Также Трамп периодически делился альтернативными способами противостояния COVID-19.7
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