В Херсоне назначили служебное расследование из-за языкового скандала в аэропорту

В Украине продолжают возникать искусственные скандалы, вызванные упорным нежеланием части несознательных служащих, преподавателей и т. д. применять государственный язык при общении со своими согражданами. В частности, в аэропорту Херсона сотрудница отказалась обслуживать клиента на украинском, даже когда тот высказал ей такое пожелание.

Мужчину зовут Алексей Любецкий, об инциденте он рассказал в социальной сети.

По словам Алексея, в аэропорту «Херсон» на стойке регистрации авиаперевозчика SkyUp Airlines ему задавали вопросы на «староболгарском языке» (под ним мужчина, очевидно, имеет в виду русский).

Когда же Алексей попросил перейти на государственный язык, сотрудница аэропорта ответила отказом.

«Не то, что бы я не понимал, но попросил на украинском языке. Почему? Мне так удобнее и есть закон. От работницы Кушнир получил ответ «Эта Херсон», — написал Алексей в своем Facebook.

После сделанного замечания Любецкому выдали посадочный талон вместе «с проклятиями от мужчины, также работника аэропорта, который приблизился ко мне на расстояние, которое трудно назвать «социальной дистанцией».

«Этот человек (по фамилии Гриненко) начал мне что-то рассказывать о национальных меньшинствах. Достаточно в агрессивной манере. Адекватные работники полиции оказались рядом и на этих субъектов мной было подано заявление о дискриминации по языковому признаку. Жду результаты. А пока, хотел бы узнать отношение руководства Международный аэропорт „Херсон“. Мне кажется, что в случае угрозы захвата именно подобный тип работников добровольно откроет все кабинеты аэровокзала, как это сделали в прошлом в ДАП», — говорится в сообщении.

Пост вызвал в сети массу возмущения и гневных комментариев с критикой подобного поведения сотрудниками аэропорта.

На инцидент был вынужден отреагировать даже глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, который поручил безотлагательно провести служебное расследование.

«Поручил срочно провести служебное расследование по этому очень неприятному инциденту в Международном аэропорту «Херсон», — написал чиновник в Facebook.

В свою очередь, в Госпродпотребслужбе Херсонской области также высказались относительно языкового инцидента в аэропорту и напомнили, что не обслуживание на государственном языке является нарушением права потребителя.

«С начала 2020 году на Херсонщине за обслуживание и предоставление информации о продукции на иностранном языке (т.е. не украинский) привлекли к ответственности 5 субъектов хозяйствования на общую сумму 935 грн. На этой неделе специалистами Управления защиты потребителей ГУДПСС запланировано 19 проверок по подобным фактам», — говорится на сайте ведомства.

По словам заместителя начальника управления защиты потребителей Главного управления ГППС в Херсонской области Александра Мандры, основанием для проверки является заявление от потребителя.

Также в ГППС отметили, что информация потребителю в соответствии с законодательством должна предоставляться на государственном языке, которым согласно статье 10 Конституции Украины является украинский. Эта норма закреплена в статье 15 Закона «О защите прав потребителей» и ее неуклонно должны соблюдать все, кто обслуживает потребителей во всех сферах жизни на всей территории Украины: в ресторанах, вокзалах, банках, магазинах, при заказе через Интернет товаров, услуг, путевок при заключении договоров в сфере туризма и прочее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе приняли решение об увольнении продавщицы, отказавшейся говорить с покупателем на государственном языке, и оскорбившую его патриотические чувства.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter