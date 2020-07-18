Хотите говорить "на Украине" — черт с вами. Но правильно ударение можно научиться ставить?! — Евгений Киселев

После попытки внести очередные языковые изменения в украинское законодательство, которая спровоцировала массовые акции под Радой снова обратили на себя неуважительные высказывания об Украине, продолжающие звучать в России. Об этом пишет в соцсети известный журналист Евгений Киселев.

«Политика и грамматика. В Украине или на Украине? УкрАинский или УкраИнский?

Смотрю и слушаю в youtube — в который раз! — очередного известного, уважаемого, образованного русского человека. Не «ватника», не «крымнашиста», не «запутинца». Ладно, черт с вами, хотите упрямо говорить «на Украине» вместо «в Украине» — говорите. Только помните, что этим упрямством — на двадцать девятом году независимости Украины! — вы уподобляетесь человеку, который, несмотря ни на что, продолжал бы Иран называть Персией. Ну не хотите вы слышать очевидное: в русском языке предлог «на» в сочетании с названием независимого государства употребляется только в отношении некоторых островных государств. «На Кипре», «на Мальте», «на Кубе», «на Филиппинах», «на Мадагаскаре». Но — «в Японии», «в Индонезии», «в Ирландии», «в Исландии». Нет ни одной — ни одной! — суверенной континентальной страны, с именем которой использовался бы предлог «на».

Проверьте, если кому не лень. Или продолжайте упорствовать — мол, такая вот устоявшаяся норма сложилась в русском языке, продолжая при этом игнорировать очевидный политический подтекст этого лингвистичекого спора.

Но ударение, черт подери, ударение-то можно научиться ставить в соответствии с правилами современной русской орофэпии?! Правильно: УкраИна! УкраИнский! Но, видимо, это сложнее, чем бином Ньютона", — написал журналист.

Напомним, в августе 2019 года Евгений Киселев покинул телеканал «Прямой», решив заняться другими проектами, в т. ч. написанием книги.

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