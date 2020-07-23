Предпринимательница, основательница общественной организации «Житомир, сделай громче» Людмила Зубко инициировала разработку правил инфекционной безопасности в украинских школах. Проект получил название «Альтернатива есть — безопасная школа», а Житомир стал первым городом, где покажут, как организовать это на практике. Об этом Зубко сообщила на своей странице в Facebook.

«Уже почти август, а мы до сих пор не слышали четкого ответа власти о том, как будет организован учебный процесс в школах. Дистанционное обучение возможно, но показало свою неэффективность. Альтернатива есть — это безопасная школа. Учебный процесс надо начинать вовремя и, главное, безопасно», — отметила Людмила Зубко.

Первый этап проекта во вторник, 21 июля, провели в житомирской школе «Сяйво». Специалисты Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) во главе с Андреем Александриным провели тщательный аудит учебного заведения с точки зрения инфекционной безопасности. Далее будет разработана соответствующая программа, состоятся тренинги для учителей, учеников и родителей. Один из основных этапов «Безопасной школы» — контроль за соблюдением правил.

Все наработки инициаторы проекта передадут городской власти и правительству. Опыт такой работы уже есть.

В апреле Людмила Зубко и NEGIC разработали «Протоколы по безопасному функционированию учреждений общественного питания». Документами воспользовалось Министерство здравоохранения, и уже в начале мая по всей Украине смогли открыться кафе и рестораны. В результате более миллиона человек смогли выйти на работу. Аналогичные протоколы весной они подготовили также для трамвайно-троллейбусного управления, водоканала и аптек.

По подсчетам инициаторов, проект «Альтернатива есть — безопасная школа» может снизить до 90% инфекционных рисков в школах.

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