В субботу, 25 июля, власти Великобритании внезапно повторно ввели обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в королевство из Испании. Такое решение правительства Бориса Джонсона поставило в крайне неудобное положение десятки тысяч британских туристов, которые уже находятся в Испании. Люди возмущены. Они не понимают, что происходит. Кстати, в числе тех, кто оказался в подобной ситуации, оказались министр транспорта Грант Шэппс и член кабинета министров Пол Скалли, которые отправились с семьями отдохнуть на испанских курортах.

Возмущенные британцы потребовали объяснений и извинений от своего правительства, однако министр иностранных дел Доминик Рааб отказался извиняться. Он заявил, что решение кабинета министров совершенно оправданно. «Мы должны были действовать быстро в сложившейся ситуации. Разрешая нашим подданным поездки на отдых за рубеж, мы сразу предупреждали, что списки стран, которые можно посещать, будут постоянно корректироваться», — сказал Рааб.

Действительно, в Испании за последний месяц эпидемическая ситуация резко ухудшилась. Если в июне испанский Минздрав ежедневно фиксировал не более 250 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране, то на протяжении последней недели добавляется каждый день около 1 500 новых инфицированных. Количество положительных ПЦР-тестов в июне составляло здесь лишь 1%. В июле данный показатель вырос до 2,6%.

По данным испанской газеты El Pais, в 30 из 52 провинций страны наблюдается резкое увеличение числа инфицированных. Через месяц после снятия карантинных ограничений число больных COVID-19 значительно выросло, в частности, в Барселоне, Сарагосе и Мадриде.

Власти Каталонии снова объявили о закрытии всех ночных клубов и баров региона на ближайшие две недели. В Барселоне введено ограничение на посещение пляжей, отменены все культурные и спортивные мероприятия, людям запрещено собираться в компании более 10 человек.

Похожие меры введены также в Андалусии. В большинстве провинций Испании масочный режим объявлен обязательным.

BBC сообщает, что особое беспокойство испанских властей вызывает тот факт, что резко увеличилось количество заражений среди молодежи. После отмены карантина в июне молодые люди ринулись на ночные дискотеки и прочие массовые увеселительные мероприятия. Эпидемиолог Даниэль Лопес-Акуна из Мадрида предупреждает, что средний возраст инфицированных по стране увеличится, поскольку «передача вируса идет от молодых людей к другим членам семьи, в том числе к пожилым людям».

Британия — не единственная европейская страна, отреагировавшая на ухудшение эпидемической ситуации в Испании. Обязательный карантин для приезжающих оттуда ввела Норвегия. Правительство Франции настоятельно рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Каталонии. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об обязательном тестировании на коронавирус всех, кто приезжает из 16 стран со сложной эпидемической обстановкой.

Бельгия запретила своим гражданам посещать ряд испанских городов. Национальный совет безопасности Бельгии принял решение отложить введение пятой фазы снятия ограничений в стране. Масочный режим ужесточен. Правительство вынуждено признать рост числа новых заражений за последний месяц.

Италия ввела обязательный карантин для приезжающих из Румынии и Болгарии, где эпидемическая ситуация остается неблагоприятной. Австрия с 27 июля ужесточает правила въезда для приезжающих из 32 стран мира. Им придется предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Введение такой же меры рассматривает правительство Германии.

Против повторного введения ограничений выступают авиакомпании и туроператоры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 25 июля число зараженных коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек.

177

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter