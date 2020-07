Леди Гага и Ариана Гранде заработали по 9 номинаций на премию MTV (видео)

Шоу-бизнес стремится всеми силами вернуться в привычное русло, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19. После длительного перерыва представители индустрии развлечений заговорили о проведении церемоний вручения премий с традиционной красной дорожкой и множеством знаменитостей. Первое такое мероприятие запланировано на 30 августа в Бруклине. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо дал разрешение телеканалу MTV провести награждение за лучшие видеоклипы. Престижную премию MTV VMA Awards собираются вручать в Barclays Center. Правда, Куомо отметил, что число участников может быть ограничено. Все будет зависть от эпидемической ситуации.

А пока 30 июля были объявлены номинанты. Голосовать за них можно до 23 августа включительно.

Фаворитками являются Ариана Гранде и Леди Гага. Каждая из певиц собрала по девять номинаций. Причем они не являются конкурентками в большинстве категорий, так как на соискание премии выдвинут их совместный клип на песню Rain On Me.

По шесть номинаций у Билли Айлиш и канадского певца The Weeknd (настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе).

Солидно представлены британские звезды. В числе претендентов Дуа Липа, Эд Ширан, Гарри Стайлз, Льюис Капальди.

Довольны и поклонники корейской группы BTS. Несмотря на бешеную популярность этой команды во всем мире, парни ни разу еще не номинировались на MTV VMA Awards. И вот теперь претендуют на премию сразу в трех категориях.

Предлагаем ознакомиться со списком претендентов в основных номинациях.

ВИДЕО ГОДА

Билли Айлиш — everything i wanted

Эминем и Juice WRLD — Godzilla

Future и Дрейк — Life is Good

Леди Гага и Ариана Гранде — Rain On Me

Тейлор Свифт — The Man

The Weeknd — Blinding Lights

АРТИСТ ГОДА

DaBaby

Джастин Бибер

Леди Гага

The Weeknd

Megan Thee Stallion

Post Malone

ПЕСНЯ ГОДА

Билли Айлиш — everything i wanted

Леди Гага и Ариана Гранде — Rain On Me

Doja Cat — Say So

Megan Thee Stallion — Savage

Post Malone — Circles

Roddy Ricch — The Box

ЛУЧШИЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Леди Гага и Ариана Гранде — Rain On Me

Эд Ширан и Халид — Beautiful People

Black Eyed Peas ft. J Balvin — RITMO (Bad Boys For Life)

Future и Дрейк — Life is Good

Кэрол Джи и Ники Минаж — Tusa

Ариана Гранде и Джастин Бибер — Stuck with U

ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ

Джек Харлоу

Льюис Капальди

Doja Cat

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Тейт Макрэй

ЛУЧШИЙ ПОП

BTS — On

Холзи — You should be sad

Леди Гага и Ариана Гранде — Rain On Me

Тейлор Свифт — Lover

Джастин Бибер и Quavo — Intentions

Jonas Brothers — What a Man Gotta Do

ЛУЧШИЙ РОК

blink-182 — Happy Days

Coldplay — Orphans

Evanescence — Wasted On You

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean — Dear Future Self (Hands Up)

Green Day — Oh Yeah!

The Killers — Caution

ЛУЧШИЙ ХИП-ХОП

DaBaby — BOP

Эминем и Juice WRLD — Godzilla

Future и Дрейк — Life Is Good

Megan Thee Stallion — Savage

Roddy Ricch — The Box

Тревис Скотт — HIGHEST IN THE ROOM

ЛУЧШИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РОК

The 1975 — If You're Too Shy (Let Me Know)

All Time Low — Some Kind Of Disaster

FINNEAS — Let's Fall in Love for the Night

Лана дель Рей — Doin' Time

Machine Gun Kelly — Bloody Valentine

twenty one pilots — Level of Concern

ЛУЧШИЙ R&B

Алиша Киз — Underdog

Chloe x Halle — Do It

H.E.R. ft. YG — Slide

Халид и Summer Walker — Eleven

Lizzo — Cuz I Love You

The Weeknd — Blinding Lights

ВИДЕО ВО ИМЯ ДОБРА

Anderson .Paak — Lockdown

Билли Айлиш — all the good girls go to hell

Деми Довато — I Love Me

H.E.R. — I Can't Breathe

Lil Baby — The Bigger Picture

Тейлор Свифт — The Man

Особо хотим выделить две новые номинации, появление которых вызвано пандемией COVID-19. Музыкантам пришлось перестраиваться и приспосабливаться к условиям карантина. Наверняка все поклонники музыки помнят замечательный благотворительный марафон One World: Together At Home, сборы от которого предназначались для Всемирной организации здравоохранения. Подобные онлайн-концерты с участием звезд первой величины, находившихся у себя дома в самоизоляции, стали после этого заметным явлением. А ряд исполнителей записывали в таких условиях новые альбомы. MTV решил отметить их творчество специальными номинациями.

ЛУЧШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ВИДЕО

5 Seconds of Summer — Wildflower

Ариана Гранде и Джастин Бибер — Stuck with U

blink-182 — Happy Days

Дрейк — Toosie Slide

Джон Ледженд — Bigger Love

twenty one pilots — Level of Concern

ЛУЧШЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КАРАНТИНЕ

Chloe & Halle — Do It from MTV's Prom-athon

CNCO — Unplugged At Home

DJ D-Nice — Club MTV presents #DanceTogether

Джон Ледженд — #togetherathome Concert Series

Леди Гага — Smile from One World: Together At Home

Post Malone — Nirvana Tribute

В прошлом году триумфатором MTV VMA Awards стала Тейлор Свифт. Клипом года было объявлено музыкальное видео на ее песню You Need to Calm Down. Удастся ли американской певице повторить успех, узнаем 30 августа.

