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В Индии при посадке разбился самолет с двумя сотнями туристов (фото, видео)
В Индии в городе Кожикоде (штат Керала) случилось ЧП с пассажирским самолетом. Лайнер, прилетевший из Дубая, при посадке выкатился за пределы полосы и развалился от удара. Передняя часть самолета разрушена, проводится спасательная операция. Похожее ЧП ранее в этом году случилось в аэропорту Стамбула, но рейсу Air India удалось избежать пожара на борту.
#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90— ANI (@ANI) August 7, 2020
Как сообщает The Hindustan Times, на борту Boeing 737 находился 191 человек (184 пассажира, пять членов экипажа и два пилота). Инцидент случился в 19.38 по местному времени. Посадка выполнялась в сложных условиях: при сильном ливне и ограниченной видимости. Возможно, это и привело к аварии.
На место прибыла скорая помощь и пожарные. Точное число пострадавших уточняется, местные СМИ говорят, что травмы получили не менее 40 человек. Оба пилота погибли.
Напомним, в аэропорту Львова в ноябре 2019 года лайнер также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Причиной стали сложные погодные условия.
Фото timesofindia.indiatimes.com, Telegram-канал bbbreaking110
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