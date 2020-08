В Индии при посадке разбился самолет с двумя сотнями туристов (фото, видео)

В Индии в городе Кожикоде (штат Керала) случилось ЧП с пассажирским самолетом. Лайнер, прилетевший из Дубая, при посадке выкатился за пределы полосы и развалился от удара. Передняя часть самолета разрушена, проводится спасательная операция. Похожее ЧП ранее в этом году случилось в аэропорту Стамбула, но рейсу Air India удалось избежать пожара на борту.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90