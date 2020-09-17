21 сентября 2020

Есть в Японии такой праздник, который называется День почитания пожилых людей (Keiro-no Hi). По давно сложившейся традиции отмечается он в третий понедельник сентября. Так что именно сегодня вся Страна восходящего солнца будет отмечать его, невольно задумываясь над тем, что никому ещё не удавалось обмануть судьбу, вечно оставаясь молодым. Наступает время — и, умудрённый жизненным опытом, каждый из нас переходит в такую фазу жизни, которую в разных странах называют по-разному. В той же Японии, например, это называется «серебряным возрастом».

Следует заметить, что в Японии представители «серебряного возраста», как правило, ведут здоровый образ жизни и выглядят прекрасно. В стране насчитывается около 70 тысяч (!) людей, отметивших 100-летний юбилей. И это при том, что средняя продолжительность жизни японцев составляет 79,4 года, а японок 85,9 лет. Для того, чтобы понять, насколько органичной является там связь поколений, достаточно вспомнить лишь одну известную японскую пословицу: «Познавать новое следует, обращаясь к старому». И тогда становится совершенно очевидным, почему День почитания пожилых людей давно уже стал по-настоящему всенародным праздником.

Во время путешествия по Японии мне не раз приходилось становиться свидетелем подчёркнуто вежливого, но при этом абсолютно искреннего отношения молодых людей к представителям старшего поколения. Видно было, что практически всех их этому научили ещё в раннем детстве и с годами они не просто осознали необходимость именно такого отношения к пожилым людям, но и сами, в свою очередь, тому же учат уже своих детей. Впрочем, короткая притча, услышанная мною в Японии, посвящена несколько иному аспекту сегодняшней темы. Но она тоже в какой-то степени позволяет понять отношение японцев к старости.

Один пожилой бизнесмен, всегда следивший за своей внешностью и умевший тем самым привлекать внимание представительниц женского пола, начал замечать, что с возрастом былой его лоск несколько подугас, стал менее заметен. И это очень его огорчало. Решив, что всё дело в седине, сделавшей его аккуратную бородку практически совсем белой, он пришёл к старому знакомому парикмахеру с просьбой:

— Не могли бы вы сбрить мне бороду? Совсем. Мне кажется, что люди стали терять ко мне интерес. И, очевидно, дело в этой седине, пробивающейся словно напоказ.

— Дорогой мой друг, — тихо ответил ему мудрый брадобрей. — Можно сбрить не только седую бороду, но и волосы на голове. Только это ведь ничего не изменит. Если человек в нашем возрасте хочет жить хорошо и спокойно, ему следует обращать внимание не на то, чего нас старость лишает, а на то прекрасное, что только ей присуще…

Всем сегодняшним именинникам (и всем людям старшего возраста!) позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.