С русскими не общаюсь с 2014 года, — Игорь Кондратюк

На ICTV состоялась премьера патриотического сериала «Доброволец» режисера Ахтема Сейтаблаева. Продюсером ленты стал известный шоумен, автор и ведущий «Караоке на майдане» Игорь Кондратюк. Это его первая работа в кино. Игорь говорит, что мировое телевидение сейчас переживает глубокий кризис и зрителя практически ничем не удивишь. Пандемия внесла коррективы во все области жизни людей. Кондратюк стал реже появляться на людях, отложил на время путешествия и занялся огородом.



«Война с врагами Украины происходит не только в зоне АТО»

— Игорь, поздравляю, с первым опытом работы кинопродюсером!

— Давай дождемся премьеры. Я еще не работал с сериалами, которые снимаются по сценарию. Хотя мои проекты «Караоке» и «Шанс» в каком-то смысле тоже были игровыми сериалами со своей идеей и правилами. Как продюсер я снял 170 программ «Шанса» и 1034 выпуска «Караоке». Если пересчитать на часы, то становится понятно, что могу уже быть продюсером хоть голливудского блокбастера. Конечно, в кино другие технологии, более строгий съемочный распорядок. У нас в «Караоке» был план только на день. Признаюсь, было интересно попробовать свои силы в кинопроизводстве — деле, которым я никогда раньше не занимался.

— «Доброволец» — сериал о войне?

— Не совсем. Это история главного героя Дмитрия. Его играет актер-атошник Олег Шульга, который после Майдана пошел на фронт. Его судьба складывалась непросто, к счастью, он остался жив и через три года вернулся в Киев. Вместе с командой друзей-добровольцев Дмитрий помогает СБУ остановить преступников, планирующих теракт в столице. В общем, продолжает бороться за правду.

— Значит, в картине много экшена?

— Конечно. Во время съемок был приглашен военный консультант Андрей, который гарантировал нам реалистичность всех событий и историй. В сериале много погонь, перестрелок, военные операции и даже захват СБУ. Хотелось передать события максимально реалистично. У нас был настоящий бус со спецтехникой для прослушивания, автобус со спецотрядом СБУ. Следили за тем, чтобы все действия, экипировка были, как в реальности.

У картины есть и скрытый смысл. Он заключается в том, что война с врагами Украины происходит везде, не только в зоне АТО. Надо быть все время начеку. Потому что еще в марте 2014 года некоторые полагали, что мы — мирные наивные люди и нейтральная страна. Что за это получили? Большую дулю! И надо иметь мозги, чтобы понять: случившееся было не маячком, а большим трагическим уроком, который привел к огромному числу жертв и потери территорий.

В сериале «Доброволец» друзья-атошники помогают СБУ предотвратить теракт в столице

«У нас с женой сорвалось очень интересное путешествие в США»

— Карантин оказался еще одним испытанием для всех нас. Как у вас прошло это время?

— Не секрет, что карантин все провели в зависимости от своих финансовых возможностей и желания подвергаться опасности. Я уже в таком возрасте, когда лучше пересидеть дома, что я и сделал. Только в августе вместе с женой и дочерью на машине съездили в Болгарию. До этого находился дома, играл с собакой, пересмотрел все сериалы и фильмы, на которые раньше не было времени, читал книжки, дискутировал в социальных сетях и даже организовал в «Инстаграме» игру «Караоке на диване». Мы живем за городом, поэтому весной высадили на грядках огурцы и помидоры. И, конечно, занимался «Добровольцем».

Во время карантина я не снимал никаких программ, у меня не было контрактов ни с одним телеканалом. Хотя раньше соглашался на все проекты, которые мне предлагали: «Караоке», «Україна має талант», «Х-фактор». В конце концов, я ведь не олигарх, чтобы до ста лет дожить без печали. Надо работать.

— Что изменилось в вашей жизни за последние месяцы?

— Стал чаще мыть руки, придерживаться дистанции между людьми, вообще, более ответственно относиться к выходу в свет. Да, ситуация стала более напряженная, потому что переживаешь за своих близких и детей. Новое хобби в связи с карантином у меня не появилось — ни рисовать, ни танцевать не стал. А ежедневные пробежки возле озера давно уже стали частью моей жизни.

Игорь Кондратюк: «Из-за пандемии я стал более ответственно относиться к выходу в свет»

— Вам как известному путешественнику наверняка сложно было принять новые правила.

— В этом году у меня «слетели» три прекрасных события. Первое — поездка на Чемпионат по футболу, куда мы собирались с женой минимум на пять матчей. Второе — дочь не поехала учиться в Англию в летнюю школу. И третье — мы не отправились в США, хотя запланировали очень интересное путешествие. Все сорвалось, нам вернули деньги за бронирование отелей и авто, а вот авиакомпании пока молчат. Путешествия, действительно, моя страсть.

— Вы их инициатор?

— Да, потому что в школе лучше знал географию, чем жена. Хотя дети с этим могут поспорить (смеется). В детстве мечтал быть астрологом, географом или футболистом. Стал телеведущим, хотя астрономию не обошел. Так что сейчас реализовываю свои мечты о географии.

«Думаю, пандемия совпала с кризисом в мировом телевидении»

— Долгое время вы были игроком команды «Что? Где? Когда?». И даже обладателем «Хрустальной совы».

— Надо заметить, это была командная «Сова». Индивидуальную я так и не получил. Зато мы впервые в истории клуба выиграли два финала подряд. А это довольно сложно сделать. На финал всегда приходили зрители, а в их присутствии играть гораздо труднее.

— Недавно клуб отметил 45-летний юбилей. Вас поздравляли с этим событием?

— Нет, я ни с кем из игроков не поддерживаю настолько тесные отношения. По-моему, только Боре Бурде написал: «Поздравляю», потому что он поставил лайк под моим постом в Facebook. С 2014 года, скажу откровенно, я с русскими не общаюсь.

— Кстати, про ваш пост. К юбилею программы вы написали, что именно она «соблазнила вас заняться телевидением».

— Знаете, тогда в «Что? Где? Когда?» был настолько профессиональный коллектив, что это не могло меня, человека далекого от телевидения, не поразить. Подобного ему я больше не встречал в своей жизни. Вызывали восхищение сами масштабы организации. Это ведь было первое талант-шоу в Советском Союзе. С нашей игрой мог посоперничать только КВН, но там ведь важное значение имеет художественная самодеятельность. Я пришел в команду в 1985 году, а до этого был рьяным поклонником игры. Мне реально было интересно за столом «Что? Где? Когда?.» Я — командный игрок и хотел, чтобы рядом были те, кто сильнее меня. Потому что не переставал учиться.

А в девяностых годах мне предложили работать в передаче с публикой. Так что, можно сказать, я начал карьеру на телевидении благодаря «Что? Где? Когда?». Она — мой университет и телевизионная аспирантура. И на самом деле, я рад, что эта страничка была в моей жизни.

— Вам удается максимально долго оставаться в телепроектах. В чем секрет?

— Мое «Караоке на Майдане» получило две награды Книги рекордов Гиннесса: как программа, которая шла без перерыва 20 лет, и я — как ее бессменный ведущий. Более того, я единственный, кто вел одну передачу в разных странах на разных языках — в Украине и России.

В чем секрет? Наверное, в упрямстве и прилежном исполнении своих обязанностей. На самом деле, других историй успеха и не существует. Бывает, ко всему еще прилагается удача, это тоже со мной случалось. Вот и все. Помню, было время, когда руководство одного телеканала выбирало между «Шансом» и «Фабрикой звезд». Благодаря удачному стечению обстоятельств выбор состоялся в мою пользу. В нашем деле очень важно, чтобы сошлись все звезды.

— Думаете, пандемия сильно изменит мировое телевидение?

— Полагаю оно немного скукожится на некоторое время. А потом вновь разгонится. Думаю, пандемия совпала с кризисом в мировом телевидении — до сих пор нет какого-то прорывного формата. Людей сейчас сложно чем-то удивить. Разнообразие социальных платформ, по сути, размыло зрительскую аудиторию. Поэтому пандемия позволила людям, которые придумывают форматы, почесать попу, потом голову и задуматься над чем-то новым. Конечно, сложно сказать, что будет дальше. Развитие телевидения зависит от инвесторов, а экономика таких стран, как мы, летит вниз. Зато Китай набирает обороты. Может, потому, что они пережили коронавирус раньше нас.

Ранее народный артист Украины Владимир Горянский рассказал о том, как изменится киноиндустрия и какие сюжеты будут востребованы у зрителей после пандемии.





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