«Последнее время участились случаи, когда слова украинских чиновников не отражают их мнение»

Блогер Роман Шрайк дал совет чиновникам, которые делают заявления, позже опровергаемые их руководством

«Последнее время участились случаи, когда слова украинских чиновников не отражают их мнение, — пишет Роман Шрайк в соцсетях. — Проблему считаю невеликой. Для ее преодоления достаточно в конце высказываний добавлять одну из двух фраз: «или нет» и «но это неточно».

Заметьте, как сразу меняется восприятие. «Сытника нужно немедленно уволить (или нет)». «Карантин выходного дня показал небывалую эффективность (но это не точно)».

Хотя я рекомендовал бы СМИ подходить более универсально и всем подобным новостям давать один и тот же заголовок: «Какой-то чиновник снова что-то сказал». Такой подход не только экономит время на набор букв, но и максимально точно передает информационную ценность события".

Фото с Pixabay.

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