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«Последнее время участились случаи, когда слова украинских чиновников не отражают их мнение»

12:11 1 декабря 2020
Человек с портфелем

Блогер Роман Шрайк дал совет чиновникам, которые делают заявления, позже опровергаемые их руководством

«Последнее время участились случаи, когда слова украинских чиновников не отражают их мнение, — пишет Роман Шрайк в соцсетях. — Проблему считаю невеликой. Для ее преодоления достаточно в конце высказываний добавлять одну из двух фраз: «или нет» и «но это неточно».

Заметьте, как сразу меняется восприятие. «Сытника нужно немедленно уволить (или нет)». «Карантин выходного дня показал небывалую эффективность (но это не точно)».

Хотя я рекомендовал бы СМИ подходить более универсально и всем подобным новостям давать один и тот же заголовок: «Какой-то чиновник снова что-то сказал». Такой подход не только экономит время на набор букв, но и максимально точно передает информационную ценность события".

Фото с Pixabay.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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