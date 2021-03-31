3 апреля 2021

Третьего апреля 1973 года в мировой истории произошло событие, которое, по большому счёту, можно сравнить с появлением телевидения или даже с полётом человека в космос. В тот ясный весенний день Мартин Купер, инженер компании Motorola, совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой звонок он сделал по телефону Motorola DynaTAC 8000X знакомому, работавшему в конкурирующей компании Bell Laboratories, сразу уточнив, что разговаривает по мобильному телефону. Конкуренты просто обалдели, настолько это казалось невероятным даже для людей, работавших в сфере телекоммуникаций. Да, к тому времени в западных странах уже широко использовались мобильные телефонные аппараты для автомобилей, весившие порядка 13−14 килограммов. Но новый аппарат, по которому совершал свой звонок Мартин Купер, был изящной малюткой по сравнению с ними — его вес составлял всего 900 граммов!

Если молодым людям сегодня рассказать, что представители моего поколения жили в то время, когда ещё не было мобильных телефонов, компьютеров, цветных телевизоров, памперсов и прочих вещей, без которых любой нормальный человек даже представить себе не может обыденную жизнь, то они сначала не поверят, а, поверив, посмотрят на нас, как на вымирающий вид, живший в одно время с динозаврами и саблезубыми тиграми. Но ведь всё это именно так и было. И жили мы без всех этих элементарных, с точки зрения современного человека, удобств, даже не представляя, что можно жить с ними. Даже не веря, что на «диком, „загнивающем“ Западе» люди давно уже со всем этим «безобразием» живут и радуются жизни.

Вспоминаю далёкую уже середину 1990-х годов, когда в Украине появились первые индивидуальные мобильные телефоны. Сначала эти громоздкие аппараты весом в 3−4 килограмма помощники носили за крупными бизнесменами, потом за известными бандитами (порой, правда, это были одни и те же люди). Позже такая невиданная роскошь стоимостью в несколько тысяч долларов стала появляться у популярных артистов и знаменитых спортсменов. А там уже и редактора крупных изданий начали к ним подтягиваться. В то время первый такой аппарат появился и у вашего покорного слуги. Приход обладателя такого громоздкого, но невероятно «статусного» телефонного «сундука», на какое-нибудь торжественное мероприятие — на концерт, свадьбу или большое совещание — был словно мерилом материального успеха, достигнутого неимоверным трудом и, может быть, даже талантом. Будете смеяться, но первые такие аппараты могли в режиме разговора работать не более 30 минут в то время, как заряжать их приходилось не менее 10 часов!

Стремительное развитие современных технологий и конкурентная борьба способствовали уменьшению размеров мобильных телефонов и увеличению функций, которыми они начали обладать. Сегодня уже никого не удивишь тем, что «навороченный» мобильник позволяет выходить в интернет, общаться в социальных сетях, обмениваться сообщениями, фотками, видео- и аудиоматериалами, играть во всевозможные игры, использовать в случае необходимости часы, будильник, фонарик, календарь, диктофон, радиоприёмник, видеопроигрыватель и массу всего другого.

Мобильный телефон давно уже стал мини-компьютером, доступным едва ли не каждому цивилизованному жителю Земли. А ещё он стал темой для миллионов анекдотов, один из которых (всего один!) я решил рассказать вам.

Звучит он, как современная пословица: кто рано встаёт, тому уже к обеду требуется зарядка для мобильного телефона…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.