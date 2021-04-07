О смерти мужа мать 13 детей так и не узнала — через девять дней она тоже сгорела от ковида

Неделю назад Украину потрясла смерть от осложнений COVID-19 супругов Владимира и Дианы Родиковых, воспитывавших 13 детей: пятерых родных и восьмерых приемных. Молодые, красивые, полные сил и планов на будущее, в прошлом году Владимир и Диана отпраздновали серебряную свадьбу — 25 лет вместе. Владимиру было 44 года, его супруге — 45. Последние семь лет они жили в Киевской области, куда в 2014 году, спасаясь от войны, вместе с детьми переехали из Макеевки Донецкой области. Уезжали в никуда, не имея ни готовых помочь и приютить родственников, ни сбережений. Но Родиковы справились. Сейчас, после внезапной смерти обоих супругов, опеку над всеми детьми хочет оформить старшая дочь Дианы и Владимира 21-летняя Александра.

«Папа с мамой вызывали скорую, но им сказали, что люди с сатурацией выше 80 должны лечиться дома»

За судьбой этой дружной многодетной семьи в соцсетях следили тысячи людей со всей страны. Началось все с поста Владимира Родикова в «Фейсбуке» в июле 2014-го, когда он написал: «Еду в Киев и буду стоять на вокзале с табличкой «Многодетная семья ищет жилье». В тот момент Владимир и Диана воспитывали еще не 13, а 10 детей. Затем — поиск крыши над головой, ночлег в христианской школе, бесконечные обращения к чиновникам, переезды и через несколько лет — получение долгожданного жилья в Васильковском районе Киевской области, где семья с тех пор и жила. В 2019 году произошло еще одно событие: крещение детей митрополитом Епифанием в Михайловском монастыре в Киеве. Уже проживая в Киевской области, Родиковы взяли под опеку еще троих детей. А в феврале 2021-го Диану Родикову наградили званием «Мать-героиня». Последний пост Владимир Родиков опубликовал 1 марта, показав, как младшие дочки заплетают ему косички. Тогда же, 1 марта, в их семью и пришел COVID-19.

— Первой заболела мама, а через три дня симптомы появились и у папы, — рассказала «ФАКТАМ» старшая дочь Владимира и Дианы 21-летняя Александра. — Родители сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. Сразу же обратились к семейному врачу. Им по телефону прописали лечение, но оно совсем не помогало — болезнь развивалась очень стремительно, и через несколько дней оба уже были в тяжелом состоянии. Часть детей тоже заразилась, но они перенесли болезнь легко, практически бессимптомно. А папа с мамой, хоть и молодые и без хронических болезней, совсем скоро уже не могли дышать…

Они постоянно говорили об этом семейному врачу, но ничего, кроме рекомендаций по «Вайберу», не получали — не было ни обследований, ни тем более госпитализации. Хотя уже стало понятно, что им необходимо в больницу. Однако целую неделю их отказывались забирать. Один раз папа с мамой даже вызывали скорую, но им сказали, что якобы есть какой-то протокол, согласно которому люди с сатурацией выше 80 должны лечиться дома. Хотя 80 — это критический показатель. Уже потом от врачей из Александровской больницы в Киеве мы узнали, что протокола, о котором нам говорили, на самом деле нет…

Папу с мамой госпитализировали в Васильковскую районную больницу только 8 марта. Еще через три дня папу перевели в реанимацию, откуда он уже не вышел. Мы с тех пор ни разу не услышали его голос — он был не в состоянии разговаривать, а потом его подключили к аппарату ИВЛ… С мамой я в это время еще держала связь, ее состояние было немного лучше. Но потом и ее перевели в реанимацию.

Диана и Владимир поженились совсем молодыми и прожили душа в душу 25 лет

— О смерти Владимира Диана так и не узнала, — рассказала «ФАКТАМ» близкая подруга семьи Любовь. — Когда это произошло, она уже была в медикаментозной коме и прогнозы врачей были неутешительными. Мы забили тревогу и, подключив все возможные связи, добились, чтобы Диану перевели в Александровскую больницу в Киеве. Когда ее на реанимобиле перевозили в Киев, у Дианы остановилось сердце… Тогда врачам удалось ее реанимировать.

В Александровской больнице нам сразу сказали, что надежды мало. Спасибо врачам, они делали все, что могли. Но у Дианы были поражены все легкие, сатурация уже была ниже 30. Этот показатель удалось поднять с помощью аппарата ИВЛ, потом давление упало до 80 на 30, отказали почки. Она умерла 29 марта — через девять дней после Владимира. Наверное, он забрал ее с собой…

Они 25 лет вместе. Поженились совсем молодыми и с тех пор жили душа в душу. Я познакомилась с ними еще в Макеевке. Далеко не всегда в семьях можно увидеть такую любовь и понимание, как у них. В тот момент у Дианы и Владимира уже было пятеро своих и пятеро приемных детей. И все они были для них родными.

«Мы оторвали все свои корни от земли, на которой выросли»

О своей семье и о трудностях, которые им пришлось пережить, Владимир и Диана не раз рассказывали в интервью. Вспоминали, что идея усыновить или взять под опеку ребенка из детдома появилась у них давно. Владимир и Диана познакомились в Макеевке в новогоднюю ночь, в 1995 году. После свадьбы планировали ребенка, но у Дианы не получалось забеременеть, и молодые супруги задумались об усыновлении. Но, как только начали это обсуждать, Диана узнала, что ждет малыша.

Родился их первый сын Богдан, которому сейчас 24 года. Затем в семье появились Александра, Даниил и Каролина. В 2010 году Диана ждала пятого ребенка, беременность протекала с осложнениями. Врачи советовали сделать аборт, так как была высокая вероятность того, что ребенок может родиться с патологиями. Диана отказалась. Дочка Настя родилась недоношенной — весом всего 1,2 килограмма. За ее жизнь врачи боролись три месяца. Владимир и Диана вспоминали, что именно в то тяжелое время, когда их крошечная дочка лежала в барокамере, они решили, что обязательно усыновят ребенка, а может, и не одного.

Настя выжила, сейчас ей десять лет. А супруги вскоре взяли на воспитание двоих детей из детдома. Так как их мать считалась пропавшей без вести, Владимир и Диана не могли их усыновить — не позволяла процедура. Тогда супруги решили создать дом семейного типа. И буквально через три месяца взяли еще троих детей.

Диана рассказывала, что это было непростое, но очень счастливое время. Старшие дети идею родителей одобрили и охотно помогали в воспитании новоприбывших. В Макеевке у Родиковых был большой дом, у Владимира, который занимался разведением и продажей аквариумных рыбок, — стабильный заработок. Так было до весны 2014 года.

В Макеевке у Родиковых был большой уютный дом, в котором хватало места для всех

Потом началась война. Владимир рассказывал, что в тот момент, когда на Донбассе все только начиналось, они всей семьей съездили во Львов, чтобы принять участие в акции «Единая страна — Єдина країна». После этого в Макеевке отношение к ним резко изменилось — даже со стороны людей, которых они считали близкими друзьями. А когда дети, возвращаясь однажды от бабушки, нашли на переезде недалеко от дома боевые патроны, Владимир и Диана посадили их в микроавтобус и увезли. Это было 14 июля, в день, когда у старшей дочки Александры должен был быть выпускной.

«Это был самый тяжелый момент в нашей жизни. Мы бросили свой дом, в который душу вложили, порвали связи с родственниками. Оторвали все свои корни от земли, на которой выросли. Мы, как маленький росточек, у которого чуть-чуть корешка, а корень весь остался в земле. Теперь мы понимаем наших дедушек и бабушек, которые говорили, что есть жизнь до и после войны. Наша жизнь так разделилась», — рассказывала в интервью «Украинской правде» Диана Родикова.

Супруги с горечью говорили, что их вынужденный отъезд положил конец отношениям с большинством друзей, соседей и даже со многими родственниками. «Война открыла многое. Мы с Дианой остались, как два кеда, и десять шнурков возле нас бегают», — в том же интервью рассказывал Владимир.

Тогда, 14 июля, супруги еще надеялись, что уезжают не навсегда. Они остановились в летнем санатории в Запорожской области, где им предложили погостить знакомые из благотворительного фонда. Но когда 26 июля «ДНР» запретила вывозить детей-сирот с оккупированной территории, стало ясно, что домой Родиковы уже не вернутся. Они поехали в Киев. А надежда хоть когда-то, после окончания войны, вернуться в Макеевку, рухнула после того, как «доброжелатели» сожгли их дом и отравили собак.

Киевская епархия Православной церкви Украины будет заботиться об осиротевших детях

В Киевской области семье Родиковых пришлось начинать все с нуля. Владимир занялся интернет-торговлей аквариумным оборудованием, что со временем начало приносить небольшой доход. Через несколько лет Родиковым выделили жилье в Васильковском районе Киевской области.

В Киевской области этой большой и дружной семье пришлось начинать все с нуля. Жизнь понемногу стала налаживаться…

Жизнь налаживалась — и недавно Владимир и Диана взяли еще троих детей.

— Два с половиной года назад у нас в семье появилась девочка, а полгода назад — еще двое деток. К сожалению, родители не дожили до суда, где должен был окончательно решиться вопрос с их оформлением в доме семейного типа, — говорит Александра. — Но они обязательно останутся с нами. После смерти родителей заботиться о детях буду я.

— Саше всего 21 год, но она ни секунды не сомневалась в своем решении, — продолжает Любовь. — Чуть больше года назад она вышла замуж, и ее муж, очень добрый и отзывчивый парень, сам предложил взять детей под опеку. Сейчас они с Сашей занимаются оформлением документов. Дети пока находятся в реабилитационном центре. С ними работает психолог. Смерть Дианы и Владимира для всех нас потрясение. А ведь среди детей есть те, кто теряет родителей уже второй раз.

— Говорят, что оформление документов займет не меньше месяца, — рассказывает Александра. — Сейчас мы с мужем стараемся как можно чаще навещать детей, им очень нужна поддержка. Они все для меня родные. Росли на моих глазах, я была их главной нянькой. Наш старший брат Богдан (ему 24) уже переехал в родительский дом. Будем жить одной большой семьей.

После похорон Дианы Родиковой, которую отпевали в Михайловском монастыре, митрополит ПЦУ Епифаний сообщил, что Киевская епархия Православной церкви Украины будет заботиться об осиротевших детях из семьи Родиковых.

— Поддержка детям необходима, — убеждена Любовь. — Мы благодарны всем, кто звонит, спрашивает, чем помочь, пересылает деньги. Семья потеряла кормильца, а в их доме к тому же нужен ремонт… После прощания с Дианой, на которое детей отпустили из реабилитационного центра, мы все вместе пришли к ним домой. До этого момента дети еще держались, а в доме каждый уголок напомнил им о родителях. Они только и говорили: «Вот это сделал папа своими руками. И это тоже. А тут они с мамой любили пить чай…» Им очень тяжело, но они сильные и обязательно справятся. Как не раз справлялись Владимир и Диана.

Для тех, кто хочет помочь семье Родиковых, сообщаем счет для пожертвований в «ПриватБанке»: UA28 3052 9900 0002 6008 0301 26658. Благотворительная организация «Благодійний фонд допомоги сім’ї Родікових».

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