5 ідей креативної подачі фуршету

Одним із найважливіших елементів багатьох святкових подій є частування. Сьогодні особливо популярний спосіб подачі їжі — фуршет, який можна назвати найдемократичнішим видом сервірування святкового столу.

Такий формат свята актуальний, коли:

площа для приймання гостей обмежена;

основна мета зустрічі — спілкування;

для приготування повноцінної вечері у господині немає часу або умов (елементарна відсутність кухні).

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Все й одразу

Способів подачі закусок існує багато. Класичний фуршет — це коли на одному столі стоїть їжа, а на іншому — чисті тарілки та прилади. Є ще місце для брудного посуду. Кожна людина накладає обрану їжу собі в тарілочку й відходить у бік.

Стиль «все й одразу» — грейзинг — відрізняється від традиційного тим, що кожні вподобані ласощі дегустують просто на місці. Фуршет в стилі grazing відмінно підійде для вечірки або корпоративного заходу, днів народження, свят для дітей і навіть весіль. Перевага грейзингу — душевна затишна атмосфера без офіціантів, що постійно бігають між великою кількістю окремих столиків. Та й місця знадобиться зовсім небагато.

За способом подачі закусок на грейзинг схожий кава-брейк. Але вони відрізняються один від одного специфікою меню і приводом для проведення.

Кава-брейк влаштовується на презентаціях, семінарах, тренінгах, конференціях.

Артоб'єкт

Для любителів ексцентричності й креативності підійде варіант розміщення страв у вигляді артоб'єктів. Вони представлені у вигляді вертикальних дисплеїв, зазвичай використовуються як доповнення до фуршетного столу. Але якщо дозволяє кількість вільних стін, можна всі частування представити у вигляді вертикальної галереї.

Спосіб декорації стендів повністю віддається на відкуп фантазії та креативності тих, хто їх облаштовує. На таких пристроях можна помістити все, починаючи від салатів у порційному упакуванні й закінчуючи солодкими хлібобулочними виробами. Але при цьому слід враховувати, що для розташування кожної позиції з меню необхідні:

кільця, гаки або стрижні;

довгі вузькі полички;

пластикові або картонні контейнери.

Такий формат подачі страв актуальний на дитячих святах, дівич-вечорах, ювілеях, урочистостях з нагоди одруження. Настінний спосіб справляє чудове візуальне враження, спонукаючи не тільки з'їсти, але і сфотографувати апетитні ласощі.

У підвішеному стані

Якщо є бажання створити на святі атмосферу чарівництва та казковості, можна облаштувати звисаючи над столом композиції з фруктів. Гостю досить просто простягнути руку, щоб поласувати, наприклад, виноградом, який звішується над столом гронами. Ви також можете в підвісних скляних ємностях помістити:

цукерки;

свіжі ягоди та фрукти;

горішки;

кубики сиру.

А на підвісних поличках розкласти тістечка, канапе, інші десерти та прості закуски. Це ж прикольно, коли гість, не встаючи з-за столу, може отримати бажані ласощі в будь-який момент.

З ложечки

Зазвичай при складанні меню для фуршетного столу перевага віддається блюдам, які можна їсти без використання столового приладдя. Але в компанії BOX Catering знайшли спосіб елегантно подавати страви з соусом. Для цього використовуються спеціальні індивідуальні ложки.

Щоб уникнути черг біля таць з закусками, що викликають у гостей особливий ажіотаж, можна закуски попередньо наколоти на виделки, які встановити у вертикальному положенні.

Ретростиль

Якщо вечірка багатолюдна, а місце її проведення обмежене, можна зробити стіл для фуршету багаторівневим. Для цієї мети підійдуть вінтажні етажерки, буфети та й просто облагороджені дерев'яні ящики.

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