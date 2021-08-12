Нові тарифи на електрику: прості поради, як заощадити

Кабмін, на початку цього року скасувавший пільгові 0,90 грн за Квт \ ч для населення і збільшивши тариф до 1,68 грн за кВт \ год для всіх споживачів, вирішив з 1 жовтня трохи знизити вартість світла для домогосподарств, які споживають на місяць до 250 кВт \ ч.

Для цієї категорії населення тарифи становитимуть 1,44 грн за кВт \ год. Інші, хто споживає більше, платити колишню ціну — 1,68 грн за кВт \ год. Скільки діятиме пільговий тариф, поки що не ясно. Адже енергетики стверджували, що кіловат «світла» коштує у кілька разів більше. А НБУ у своєму інфляційному звіті ще нещодавно стверджував, що у 2022 — 2023 роках темпи зростання цін на електроенергію будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обгрунтованого рівня.

В умовах, коли громадянам загрожує підвищення цін і на інші послуги ЖКГ, зокрема, гарячу воду та опалення, незайвим буде подумати про те, як економити ресурси. Якщо з опаленням у старих будинках, де немає лічильників тепла і умов для їхнього встановлення, залишається лише «прикручувати» вентилі інших ресурсів, що підлягають обліку. У тому числі й електрики.

Серед старих добрих порад — заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та світлодіодні, які споживають менше електроенергії. Не зажадає додаткових грошових вливань звичка вимикати непотрібне світло, в тому числі, й виходячи з кімнати.

Серед тих, що вимагають вкладень — установка двофазних лічильників електроенергії з «денними» і «нічними» тарифами, що дозволяє, наприклад, включати пральну машину тоді, коли ціна на світло менша. Інший, більш витратний метод — заміна побутової техніки на енергозберігаючу (клас А і вище, що може заощадити до 50 відсотків споживаного ресурсу). Не зайвим буде установка вікон, які перешкоджаю проникненню у квартири холоду, або ж їхнєутеплення, як і вхідних та балконних дверей. Людям, у яких в квартирі встановлені лічильники тепла, це дозволить заощадити, встановлюючи нижчу температуру. А тим, у кого немає — не включати додаткові обігрівачі.

До речі, холодильник рекомендують ставить по-далі від джерел тепла — батарей, плит, а пилососи — чистити частіше, знижуючи навантаження на прилад.

Нагадаємо, що раніше активно обговорювалося сценарій поділу споживачів електроенергії на кілька категорій залежно від кількісті споживаного ресурсу. Зокрема, тим, хто споживає до 100 кВт \ год пропонувалося встановити тариф на рівні 1−1,20 гривні, тим, хто більше 500 кВт \ год — на рівні 3,5 гривні. Для двох проміжних категорій називалися тарифи у 1,68 гривні і 2,40 гривні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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