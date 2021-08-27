Кораблетроща «Адмірала Нахімова»: 35 років тому теплохід потонув через 8 хвилин після зіткнення з суховантажем

Радянський круїзний лайнер пішов під воду в Цемеської бухті біля Новоросійська, загинули 423 особи

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Радянський круїзний лайнер «Адмірал Нахімов» 29 серпня 1986 року вийшов у черговий рейс за маршрутом Одеса — Батумі — Одеса з заходами в Ялту, Новоросійськ і Сочі. О 14:00 31 серпня корабель прибув до Новоросійська, а о 22:00 взяв курс на Сочі. На його борту перебували 1 243 людини: 346 членів екіпажу і 897 пасажирів. Поблизу мису Дооб його курс перетинався з суховантажем «Петро Васєв», який за погодженням з береговим постом регулювання руху суден повинен був пропустити пасажирський пароплав.

Капітан «Петра Васєва» Віктор Ткаченко розрахував, що при незмінних курс і швидкість судна розійдуться на відстані трохи менше кілометра. Однак другому помічникові капітана «Адмірала Нахімова» Олександру Чудновському наближення «Петра Васєва» здалося небезпечним, і він став поступово повертати корабель на малі кути. Ткаченко вів судно виключно за приладами, які не зафіксували зміну курсу «Адмірала Нахімова». Тільки о 23:05 капітан балкера, нарешті, відвів погляд від екрану станції автоматичної радіолокаційної прокладки та побачив, що кораблі зближуються.

Щоб розійтися з «Адміралом Нахімовим», Ткаченко почав зменшувати швидкість. О 23:06 другий помічник на «Адміралі Нахімові» прийняв рішення відвертати вліво від «Петра Васєва». Він вийшов на зв'язок і уточнив, зупинені чи на балкері машини. Відповівши ствердно, Ткаченко наказав зупиняти головний двигун. На виконання цієї команди пішло 30 секунд, і Чудновський закричав по зв'язку: «Петро Васєв», що ви робите? Негайно назад!" Капітан балкера скомандував «Повний назад», супроводивши це звуковим сигналом — 3 коротких гудка. Через несвоєчасні дій екіпажу «Петра Васєва» його швидкість за сім хвилин знизилася тільки на 5 вузлів (менше 10 кілометрів на годину), «Адмірал Нахімов» продовжував йти з постійною швидкістю — 12,5 вузла (23 кілометри на годину). О 23:10, коли відстань між судами скоротилося до 125 метрів, Чуднівський наказав «Ліво на борт», Ткаченко же скомандував «Право на борт».

В 23:12 почувши три гудка, що подаються балкером, на місток «Адмірала Нахімова» спішно повернувся капітан Марков. Запобігти катастрофі було вже неможливо — «Петро Васєв» врізався в правий борт лайнера, пропоров в обшивці корабля пробоїну площею 84 квадратних метра. Капітан спробував посадити пароплав на мілину, але через 20 секунд після зіткнення через затоплення суднової енергетичної установки пароплав позбувся електропостачання — згасло світло, відключилися навігаційні прилади та радіозв'язкове обладнання, корабель не слухався керма. За 4 хвилини «Адмірал Нахімов» накренився на правий борт на 45 °. Швидкість надходження води зросла за рахунок десятків відкритих ілюмінаторів. Спускати колективні рятувальні засоби вже не представлялося можливим, тому почали скидати в воду рятувальні плоти місткістю від 10 до 32 осіб.

На борту лайнера почалася паніка, багато хто став стрибати за борт. З пошкоджених баків виливалося пальне, яке на поверхні моря утворювало товсту маслянисту плівку, яка сильно сковувала рухи. Увечері багато батьків укладали дітей спати, замикали каюти і піднімалися нагору. У метушні і темряві майже ніхто з них не зміг повернутися. Давлячи один одного, люди застрягали в вузьких коридорах. Через зростаючий крен стелаж із запасними ключами від кают впав. 28-річна стюардеса Віра Федорчук дістала в'язку ключів, але відкрити замкнених дітей і врятуватися сама не встигла.

Капітан залишався на містку, поки вода не викинула його за борт, йому вдалося врятуватися. Другий помічник відправився в свою каюту, замкнувся і потонув разом з кораблем. «Адмірал Нахімов» цілком пішов під воду за 3,5 кілометра від берега і занурився на дно на глибині 47 метрів. Це сталося о 23:20, всього через 8 хвилин після зіткнення. Люди, що опинилися за бортом, відчули гостру нестачу рятувальних засобів. Скинуті плоти вмістили близько 500 осіб. У паніці дехто запекло боровся за будь-який плавзасіб. Інші ж вели себе прямо протилежно: віддавали жилети жінкам і людям похилого віку, допомагали утриматися на плаву знесиленим і пораненим. Трагедія забрала життя 423 осіб — 359 пасажирів і 64 членів екіпажу.

Суд над обома капітанами проходив в Одесі в березні 1987 року. Віктор Ткаченко та Вадим Марков були засуджені до 15 років позбавлення волі, проте у 1992 році обидва були помилувані та звільнені.

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