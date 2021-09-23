«Якщо відрубають руки, то буду писати музику, тримаючи перо в зубах»: Дмитро Шестокович народився 115 років тому

Композитор працював без фортепіано, він сідав за стіл і записував ноти на папір відразу в повній оркестровці

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Дмитро Шостакович народився в Санкт-Петербурзі в 1906 році. Його батько працював інженером, мати була піаністкою. Вже у віці дев'яти років Дмитро почав писати музику. Одного разу його гру почув Олександр Зілот, наставник Рахманінова. Він сказав: «Музичних здібностей немає». Але вже в тринадцять років Дмитро вступив до консерваторії.

Про нього заговорили як про нового «зрілого» композитора після дипломної роботи — «Симфонії № 1». У 1927-му Шостакович брав участь у I Міжнародному конкурсі піаністів імені Шопена у Варшаві. Диригент і композитор Бруно Вальтер попросив Шостаковича надіслати партитуру симфонії йому в Берлін. Її виконали в Німеччині та США. Через рік після прем'єри Першу симфонію Шостаковича грали оркестри по всьому світу.

У 1932 році Дмитро Шостакович написав оперу «Леді Макбет Мценського повіту». Її поставили під назвою «Катерина Ізмайлова». Оперу виконували в Москві та Петербурзі, а також в театрах Європи та Північної Америки. У 1936 році оперу подивився Сталін, після чого в «Правді» вийшла стаття «Сумбур замість музики». Незабаром більшість композицій Шостаковича зникли з репертуарів оркестрів. Композитор щоночі чекав арешту.

Дмитро Шостакович написав п'ятнадцять симфоній, але найбільше відома його сьома симфонія (Ленінградська). У серпні 1942 року вона прозвучала в блокадному Ленінграді. Щоб зіграти композицію, написану для подвійного складу оркестру, музикантів відкликали з фронту. Концерт тривав 80 хвилин, із залу філармонії музику транслювали по радіо — її слухали в квартирах, на вулицях. З 1942 по 1943 рік цей твір прозвучав 65 разів з найбільших концертних майданчиків США.

Шостакович входить в число 40 найбільш виконуваних оперних композиторів світу. Щорічно дається більш як 300 постановок його опер. «Якщо мені відрубають обидві руки, я буду все одно писати музику, тримаючи перо в зубах», — говорив композитор. Дмитро Дмитрович працював без фортепіано, він сідав за стіл і записував ноти на папір відразу в повній оркестровці.

В останні роки життя композитор тяжко хворів. Помер у Москві в серпні 1975 року. Його поховали на Новодівочому цвинтарі.

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