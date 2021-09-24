29 вересня 2021

Не знаю, знайдеться серед нас хоча б одна освічена людина, якій не був би відомий сюжет знаменитої п'єси Михайла Старицького «За двома зайцями». Дуже сумніваюся. І фільм за цією п'єсою всі напевно десятки разів дивилися, і пісні з нього не раз чули, і імена героїв, якщо постаратися, не так вже й складно згадати — і Свирида Петровича Голохвостого, і Проні Прокопівни Сірко, і її незабутніх батьків … А яке сузір'я легендарних акторів зіграло головні ролі в комедії, що стала класикою кіно! Олег Борисов і Маргарита Криницина, Микола Яковченко та Анна Кушніренко, Нонна Копержинська і Наталя Наум. Була в тому фільмі ще одна досить помітна роль. Відводилася вона незамінному персонажеві, без участі якого в той час не могло відбутися жодне вдале сватання. Я маю на увазі сваху. Без цих свах в ті роки ні знайти вигідного нареченого, ні підібрати багату наречену було практично неможливо. Шлюби, які укладалися на небесах, завжди були великим винятком. А ось в звичайному житті потрібно було ще гарненько побігати для того, щоб «зліпити» вигідну з усіх боків пару. Цією справою на радість замовників і займалися свахи.

Варто згадати одкровення Свирида Петровича, який мріяв уголос: «У цирульні вже замість себе посадив гарсона… Як на Проні одружуся, тобто на її добрі та на її грошенятах, я тоді бритви через голову в Дніпро позакидаю і заживу купцем першої гільдії; заведу такі моди! Тільки ж Проня і дурна, як жаба… Та якщо запустити руку в її скриню, так ми на стороні заведемо таке монпасье, що тільки пальчики оближеш… «

Слід зауважити, що інститут свах, які укладають шлюби не на небесах, а на грішній землі, виник задовго до появи на світ знаменитої п'єси Старицького. Багато століть в Європі діяльність свах вважалася не тільки почесною, але і вельми добре оплачуваною. Ще б пак. Адже вони були координаторами злиття великих сімейних капіталів, що часом допомагало одній стороні пошуку примножувати багатства, а іншій нерідко уникати розорення і злиднів. Це потім уже функції свах перейшли в руки власників шлюбних агентств.

До речі, перше в світі (!) таке агентство відкрилося в цей день, 29 вересня 1650 року в Лондоні. Його засновником став якийсь Генрі Робінсон. А одним з перших його клієнтів опинився сер Джон Даймлі, який побажав створити сім'ю з молодою жінкою і в такий спосіб поставив завдання перед шлюбною конторою: «Дама повинна володіти статком у 300 гіней (за нинішнім курсом близько 500 тисяч доларів). І не важливо, чи є вона дівою, вдовою або вагітною від колишнього чоловіка». Кажуть, Генрі Робінсон з поставленим завданням впорався блискуче. Так що скоро його справи швидко пішли в гору. Як, втім, і зараз, через 350 з гаком років, непогано йдуть у шлюбних агентств, тисячі яких продовжують процвітати в багатьох країнах світу.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.