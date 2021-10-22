«Факти, докази, ім'я компанії хоч скажіть»: експерт про причетність фірми Медведчука до ввезення дизпалива

Експерт з енергетичних питань Сергій Куюн, коментуючи заяву ДБР про викриття Миколаївським теруправлінням в порту Миколаєва фірм Медведчука, які завозили дизельне паливо з Росії за заниженими цінами, заявив, що постачальник двох танкерів по 30 тис. тонн тільки один — міжнародний трейдер Coral Energy з азербайджанськими коріннями. Він працює вже кілька років і є найбільшим постачальником дизпалива і зрідженого газу в Україну по морю. Про це експерт написав на своїй сторінці в соцмережі.

«Два танкери, про які йде мова, привезли дизпаливо з Італії. Про це говорять як контракти, так і купа логістичних сервісів, які показують, що вантажилися вони в Аугусто, що проходили турецькі протоки. Тут також треба розуміти, що таке міжнародний нафтотрейдинг: це банки, хеджингові і страхові компанії, сюрвейри. По будь-якій з цих ліній можна дізнатися, звідки паливо. І гратися там ніхто не ризикує, одна помилка і тебе на цьому ринку більше немає», — написав Куюн.

За словами експерта, навіть якщо припустити, що Coral всіх перехитрив і привіз російський продукт, то з точки зору українського закону в цьому немає порушення.

«Тому що імпорт російських нафтопродуктів в Україну не заборонений! Про який кримінал нам говорить ДБР? Щомісяця в країну без будь-яких проблем надходить понад 250 тис. тонн російського дизпалива — це еквівалент восьми таких танкерів», — повідомив експерт.

Коментуючи заяву ДБР, експерт обурився формулюванням.

«Судна доставили нафтопродукти на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, яке пов'язують з Віктором Медведчуком». Це що за термінологія від державного органу?! Що значить пов'язують? Які критерії приналежності до згаданого нардепа? Факти, докази, ім'я компанії хоч скажіть", — пише Куюн і зазначає, що Coral Energy привозить паливо в Миколаїв і розміщує його на тимчасовому ліцензійному складі, після чого будь-хто може купити і розмитнити необхідний обсяг.

«Встановлено, що задекларована постачальником ціна була майже в два рази нижче ринкової. Це дозволило мінімізувати оплату обов'язкових платежів на мільйони гривень», — зазначив експерт. За його словами, при імпорті ДП сплачується два податки — акциз і ПДВ.

«Акциз має єдину фіксовану ставку, її мінімізувати неможливо. Що стосується ПДВ, то його обсяг дійсно буде залежати від митної ціни. Її митники встановлюють на основі контрактів, і за нашими даними (а їх правдивість перевірена роками) митна вартість морських партій була повністю ринкової — 741 дол. / т. Мало того, оскільки розмитнюють частинами, вартість щодня коригується постачальником, остання ціна на 13 жовтня була вже 765 дол. / т, що повністю відповідає світовим тенденціям», — повідомив він.

Коментуючи роботу силового відомства, яке утримується коштом платників податків, Куюн назвав її плювком в обличчя бізнесу і новим цвяхом у репутацію України, про роботу з якою міжнародні банки і так не хочуть чути.

«Це нова „зрада“ і розчарування суспільства в роботі державних органів, зокрема „Енергомитниці“, де — тьху-тьху-тьху — сьогодні все працює рівно, попри масу нюансів нашого горезвісного законодавства», — зазначив експерт і нагадав про ситуацію з танкером «Мрія».

Куюн припустив, що в ДБР таким чином вирішили вислужитися або нагадати про себе високому начальству: «Мовляв, подивіться, не тільки ДФС і СБУ, ще й ми з Медведчуком боремося!»

За словами експерта, він буде відслідковувати хід розслідування.

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