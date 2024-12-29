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Чому взимку може тріснути лобове скло машини: експерти назвали основні помилки автомобілістів

15:49 29 грудня 2024
Поливати гарячою водою замерзле лобове скло експерти не радять. Фото Pixabay

Зазвичай взимку проблеми зі лобовим склом в автівках можуть виникати через низку причин. Насамперед, вони пов'язані з погодними умовами — морозами, а також методами, які автовласники використовують, аби розморозити «лобовуху».

Про кілька найпоширеніших помилок водіїв пише профільне видання avtosota.com.

Так, при морозах лобове скло може тріснути через нерівномірний розподіл теплого воздуха при увімкненій пічці, коли його нижня частина нагрівається швидше, ніж верхня.

Для того, аби запобігти цьому, експерти радять одразу після запуску двигуна вмикати обігрів скла на повну потужність. В автівках, конструкція яких дозволяє дистанційний запуск обігріву, можна встановити таке налаштування, аби першим прогрівалося саме скло. Також рекомендується використовувати режим обдування лобового скла.

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А от поливати «лобовуху» гарячою водою не варто. Різкий перепад температур призведе до появи тріщин. Краще використати спеціальні шкребки або засоби для розморожування. Втім, хімічні засоби варто використовувати вже після того, як скло прогрілося.

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Якщо на склі з'явилися навіть щонайменьші тріщини, радять одразу звертатися до автосервісу. Адже з часом вони можуть збільшуватися під впливом холоду та механічних навантажень

Також не зайвим буде після холодної ночівлі перевіряти, чи не примерзли до скла щіточки двірників. Якщо це сталося, то їх необхідно обережно відділити від скла ще до запуску двигуна.

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До речі, запобігти обмерзанню скла можна за допомогою одного з лайфхаків для водіїв. Перед холодною ночівлею можна розпорошити на автівку суміш води та оцту. Адже температура замерзання оцту набагато нижча, ніж у води.

Фото Pixabay

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