Чому взимку може тріснути лобове скло машини: експерти назвали основні помилки автомобілістів

Зазвичай взимку проблеми зі лобовим склом в автівках можуть виникати через низку причин. Насамперед, вони пов'язані з погодними умовами — морозами, а також методами, які автовласники використовують, аби розморозити «лобовуху».

ВІДЕО ДНЯ

Про кілька найпоширеніших помилок водіїв пише профільне видання avtosota.com.

Так, при морозах лобове скло може тріснути через нерівномірний розподіл теплого воздуха при увімкненій пічці, коли його нижня частина нагрівається швидше, ніж верхня.

Для того, аби запобігти цьому, експерти радять одразу після запуску двигуна вмикати обігрів скла на повну потужність. В автівках, конструкція яких дозволяє дистанційний запуск обігріву, можна встановити таке налаштування, аби першим прогрівалося саме скло. Також рекомендується використовувати режим обдування лобового скла.

РЕКЛАМА

Читайте також: Краще не займайтесь дурницями: чому не можна піднімати «двірники» на автомобілі під час снігопаду

А от поливати «лобовуху» гарячою водою не варто. Різкий перепад температур призведе до появи тріщин. Краще використати спеціальні шкребки або засоби для розморожування. Втім, хімічні засоби варто використовувати вже після того, як скло прогрілося.

РЕКЛАМА

Якщо на склі з'явилися навіть щонайменьші тріщини, радять одразу звертатися до автосервісу. Адже з часом вони можуть збільшуватися під впливом холоду та механічних навантажень

Також не зайвим буде після холодної ночівлі перевіряти, чи не примерзли до скла щіточки двірників. Якщо це сталося, то їх необхідно обережно відділити від скла ще до запуску двигуна.

РЕКЛАМА

До речі, запобігти обмерзанню скла можна за допомогою одного з лайфхаків для водіїв. Перед холодною ночівлею можна розпорошити на автівку суміш води та оцту. Адже температура замерзання оцту набагато нижча, ніж у води.

Фото Pixabay

84

Читайте нас у Facebook