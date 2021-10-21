«Ваша банківська карта заблокована»: так багато водіїв у Києві дізнаються про те, що порушили правила паркування

Останнім часом читачі «ФАКТІВ» масово скаржаться на некоректну діяльність КП «Київпарктранссервіс», співробітники якого направо й наліво штрафують так званих порушників правил зупинки та стоянки . Суть проблеми у всіх випадках однакова: власник автомобіля поняття не має про те, що порушив правила парковки у столиці, і дізнається про це найчастіше у самий невідповідний момент, коли отримує інформацію зі свого банку про блокування платіжної картки.

Киянину заблокували рахунок у банку за несплату штрафу, про який він навіть не знав

Наведемо кілька типових прикладів, описаних нашими читачами.

Ось, зокрема, що сталося з киянином Миколою. Під час спроби розрахуватися за продукти на касі супермаркету виявилося, що його банківська карта заблокована і розплатитися нею не можна. Микола, який не знав за собою якихось гріхів, звернувся в банк, де йому повідомили, що його рахунки заблоковані на вимогу виконавчої служби за несплату адміністративного стягнення.

Судовий виконавець, своєю чергою, повідомив, що Микола своєчасно не сплатив штраф за порушення правил зупинки і стоянки, а для розблокування рахунків йому доведеться заплатити вже подвійний розмір штрафу. При цьому інформації від інспекторів з паркування або поліції за свій «гріх» чоловік не отримував і гадки не мав про те, що на нього накладено стягнення. У підсумку з урахуванням всіх розглядів, оплати штрафів і закриття виконавчого провадження банківські рахунки нашого читача були заблоковані практично півтора тижня.

А ось як свої пригоди описала наша читачка Людмила. На відміну від Миколи, вона знала про два своїх штрафи за несплату паркування, коли звичне місце, де жінка ставила свою машину, несподівано і без попередження, як це належить за законом, стало платним паркуванням. Про штрафи її повідомили в листах, залишених паркувальними інспекторами під «двірником» на лобовому склі її автомобіля. Людмила вчасно, протягом семи днів, оплатила штрафи за реквізитами, вказаними в цих «папірцях». Крім того, регулярно перевіряла в додатку «Дія», чи не числяться за нею заборгованості. Їх не було.

Неприємний сюрприз вона отримала несподівано. «Коли я оплачувала на заправці залитий в бак машини бензин, виявилося, що обидві мої банківські картки заблоковані, — розповіла Людмила. — У той же день з двох банків, „Привату“ і „Моно“, отримала повідомлення про блокування своїх рахунків». Виявилося, що вони заблоковані на вимогу виконавчої служби за нібито несплату штрафів за порушення правил паркування.

Піднявши оплачені постанови, Людмила за допомогою судових виконавців з'ясувала, що реквізити, зазначені в них, некоректні і, як наслідок, сплачені гроші «пішли» невідомо куди! У результаті їй довелося заплатити вже подвійні розміри стягнень за правильними реквізитами, які їй надала виконавча служба. Своїми банківськими картками вона не мала можливості користуватися понад тиждень.

«Це добре, що все сталося вдома, в Україні. Навіть не хочу уявляти собі, що могло бути, якби, наприклад, я дізналася про блокування рахунків за кордоном або при спробі оплатити лікування, — обурюється Людмила. — Як могло статися, що реквізити, зазначені в постановах, некоректні?! Навіщо тоді їх надавати? І чому інформація про непогашені штрафи, виписані паркувальниками, які не відображалася в розпіареному чиновниками додатку „Дія“? Виходить, що на нього не можна розраховувати?»

Щоб розібратися в проблемах наших читачів, ми звернулися за роз'ясненнями до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, в підпорядкуванні якого знаходиться КП «Київпарктранссервіс», з конкретними запитаннями, що цікавлять столичних автомобілістів. У відповідь отримали посилання на статті Адміністративного кодексу, якими повинні керуватися паркувальники в своїй діяльності. Наприклад, у відомстві розповіли, як порушники правил парковки повинні самі дізнаватися про накладене на них стягнення.

Виявляється, інспектор, який зафіксував порушення і зробив фото автомобіля-порушника, повинен залишити повідомлення про притягнення до адмінвідповідальності «на місці вчинення правопорушення», відобразити інформацію про штрафи в додатку «Київ Цифровий», внести до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху і в протягом трьох днів рекомендованим листом надіслати за місцем реєстрації (проживання) власника машини-порушника постанову про накладення стягнення.

Не хочеш сюрпризів — регулярно перевіряй всі додатки

Чому ж ні Микола, ні Людмила такі листи не отримували? А Микола не отримував і повідомлення «на місці вчинення правопорушення»? Причина у несумлінному ставленні паркувальників до своїх обов'язків чи інші обставини? У будь-якому випадку довіри до роботи відомства такі ситуації не додають.

Як повідомили «ФАКТАМ» у «Київтранспарксервісі», в повідомленні про притягнення до адмінвідповідальності є інформація про порядок виконання адмінстягнення, в тому числі реквізити для сплати 50 відсотків суми штрафу протягом 10 банківських днів з дня правопорушення, що буде вважатися виконанням адмінстягнення у повному обсязі.

Якщо ж порушник не сплатить штраф протягом 15 днів з дня вручення постанови, а в разі його оскарження — не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення, постанова відправляється для примусового виконання до виконавчої служби за місцем проживання порушника, його роботи або місцем розташування його майна.

У такому випадку вже вилучається подвійний розмір штрафу, зазначеного в постанові про його накладення.

Щоб неждано-негадано не залишитися зі заблокованою картою, радимо нашим читачам виконати ряд нескладних правил.

Перш за все, звернутися в будь-який сервісний центр МВС із заявою-проханням про внесення в базу даних про зареєстрованих водіїв інформацію про ваш номер мобільного телефону або адресу електронної пошти, куди в тому числі будуть приходити дані про зафіксовані за вами адміністративні правопорушення та штрафи.

А водіям, які регулярно користуються своїми машинами, потрібно також взяти за правило періодично (краще частіше) заходити в державні реєстри або додатки, де відображається інформація про адмінштрафи за порушення Правил дорожнього руху. На сьогодні такими є: додатки «Дія», «Штрафи UA», для киян — «Київ Цифровий», а також — Реєстр боржників державної виконавчої служби.

Виконання цих простих правил дозволить оперативно виявляти, чи значаться за вами штрафи, і уникати неприємностей, з якими довелося зіткнутися нашим читачам. У тому числі й оплати штрафу в нікуди по некоректним реквізитам, вказаним у повідомленнях. Тобто, враховуючи наші реалії, недостатньо просто своєчасно оплатити адмінстягнення і забути про нього. Через деякий час потрібно самостійно проконтролювати через згадані додатки або Реєстр боржників, що штраф таки погашений і заборгованості за вами не значаться.

Якщо вас оштрафували на парковці, де немає розпізнавальних знаків, можна опротестувати постанову і подати зустрічний позов на оператора

Важливо відзначити, що читачі писали нам, що отримували штрафну квитанцію під скло, коли паркувалися в місці, яке не позначено як платна парковка. Тобто там не було ні відповідних дорожніх знаків, ні паркувальної синьої розмітки, не кажучи вже про обов'язкові паркомати, що дозволяють відповідно до постанови Кабміну оплатити простой автомобіля. Нагадаємо, що на сьогодні будь-які розрахунки готівкою за парковку в столиці неможливі, оскільки це суперечить Закону «Про Національний банк».

У «Київпарктранссервісі» посилаються на рішення КМДА від 2011 року «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві» і наказ Департаменту транспортної інфраструктури від 25 березня 2021 року «Про затвердження переліку відведених майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах Києва». Що ж, ще потрібно трохи синьої фарби для розмітки — і вперед, знай збирай гроші. Не треба витрачатися на будівництво парковок і стоянок в місті або перехоплюючих парковок в транспортних вузлах, розв'язувати проблеми з комфортабельним і безперебійним громадським транспортом.

З урахуванням цих реалій власникам автомобілів, яких оштрафували на парковці, де немає чітких розпізнавальних знаків і паркомата, юристи радять опротестовувати в суді винесені на них постанови, а також подавати зустрічні позови до операторів паркування за порушення ними правил облаштування платних майданчиків. Правда, при цьому не забудьте обов'язково задокументувати на фото або відео відсутність необхідного обладнання на такий парковці.

Щоб додати в нашу бочку дьогтю хоч пару ложок меду, нагадаємо, що абсолютно офіційно у вихідні дні парковка в Києві безплатна. Що ж стосується намірів київської влади зробити платною парковку у дворах будинків, в тому числі і для їх жителів, то від них поки відмовилися.

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