13 листопада 2021

Під час екскурсії старовинними вуличками шотландського Единбурга, куди одного разу занесла мене доля, я звернув увагу на знаменитий бар Резерфорда, що чудово зберігся. Саме в цьому питному закладі любив довго «зависати» студент юридичного факультету Единбурзького університету Роберт Льюїс Стівенсон, син відомого шотландського інженера, який проектував маяки. На відміну від батька, Роберт, який народився 13 листопада 1850 року, інженерними проблемами захоплений не був. Зате змалку мріяв стати письменником. І таки став ним.

Своє перше оповідання, яке називалося «Історія Мойсея» Роберт надиктував матері, коли йому було лише 6 років. Маргарет, акуратно записавши кожне слово коханої дитини, прийшла до думки, що на нього чекає велике письменницьке майбутнє. І у своїх очікуваннях не помилилась. Після закінчення університету Стівенсон багато подорожує. Живе у Франції, буває у Німеччині, Швейцарії, Англії. Біографи письменника стверджують, що він є винахідником спального мішка. У повісті «Мандрівка з ослом Севеннами» Стівенсон докладно описує, як ним власноруч був виготовлений шестифутовий квадратний спальний мішок «із зеленого водонепроникного сукна з овечим хутром усередині».

У 1878 році він вирушає в Америку слідом за Фанні Осборн, жінкою на 11 років старшою за нього, до якої він несподівано для себе прив'язався так, що відв'язатися вже не зміг до останніх днів свого життя. У китайському кварталі Сан-Франциско, де поселяється молодий письменник і його не дуже молода (на той час вже заміжня) пасія, умови були настільки жахливими, що незабаром у Роберта починаються жахливі проблеми із зубами. Місцевий дантист не вигадав нічого розумнішого, ніж видалити нещасному пацієнтові всі (!) зуби, замінивши їх дерев'яними (!) протезами. Незважаючи на це, Фанні погоджується вийти за нього заміж і навіть бере активну участь у написанні цілої низки творів, які згодом визнані критиками вдалими. Наприклад, «Ще раз Нові арабські ночі» вони пишуть разом. А перший варіант знаменитої повісті «Дивна історія Джекіла і Хайда» Фанні, вважаючи твір невдалим, спалює в каміні. Отримавши такий удар, Стівенсон на якийсь час навіть зліг у ліжко. Але потім, зібравшись із силами, протягом трьох днів по пам'яті відновлює текст книги, залишившись при думці, що твір справді не вдався.

Незважаючи на авторські сумніви, «Дивна історія доктора Джекіла та містера Хайда» за півроку з початку продажів у 1886 році розійшлася в одній лише Англії тиражем у 40 тисяч (!) екземплярів. Ще більшого успіху чекав пригодницький роман «Острів скарбів», який, на думку сучасників, став найзнаменитішим твором Стівенсона.

У 40 років письменник із дружиною поселяється на островах Самоа. У маєтку під назвою Вайліма (П'ятиріччя) було написано багато його романів і повістей. Тропічний клімат і дружба з місцевими довірливими, як діти, тубільцями явно сприяли плідному творчому процесу. Щоправда, надто розмірене і умиротворене протягом острівного життя зіграло з письменником злий жарт. Якось, перенапружившись при відкритті пляшки вина, Стівенсон був розбитий інсультом. 44-річного письменника самоанці ховали з величезними почестями. На його могилі на вершині гори Веа вони написали: Моряк з морів повернувся додому. Мисливець із гір повернувся додому. Він там, куди йшов давно…"

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.