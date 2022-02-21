Плата за постачання газу: як припинити платити тим, хто не користується послугою

Українці, які з будь-яких причин не використовують газ, але не розірвали договір з постачальником, зобов'язані платити за розподіл газу. У суму входить транспортування газу та обслуговування газової інфраструктури, яка підведена до будинку, пише «ГазПравда».



Якщо людина не користується газом й не хоче платити гроші за доставку, потрібно звернутися до облгазу та розірвати договір про розподіл газу.

У майбутньому, якщо виникне потреба знову підключитися, доведеться знову укладати договір та додатково платити за підключення.

Щоб точно знати, що платити за доставку не потрібно, необхідно мати Акт про припинення газопостачання. Для цього письмово або електронною поштою потрібно звернутися до облгазу з вимогою розірвати договір на розподіл газу.

Якщо ж доставка газу до будинку не була офіційно припинена, тоді потрібно звернутися до оператора ГРМ у своїй області не лише з вимогою розірвати договір на розподіл газу, а й написати заяву про припинення газопостачання.

Після того, як договір на розподіл газу буде розірвано, а всі взаєморозрахунки між сторонами проведено, оператор ГРМ (відповідно до умов договору) не має права виставляти рахунки за доставку газу.

Якщо договір на розподіл газу розірвано, але платіжки продовжують надходити або якщо оператор ГРМ відмовляється розірвати договір, слід звернутися зі скаргою до НКРЕКП.

Нагадаємо, з 1 травня 2022 року Україна перейде на нову систему розрахунків за газ. Спожитий газ рахуватимуть не в кубометрах, а в кіловат-годинах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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