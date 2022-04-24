«Помоліться, щоб Бога не було», — Леся Литвинова потужно звернулася до «віруючих» росіян у Великдень

Співзасновниця та очільниця благодійного фонду «Свої», який надавав допомогу онкопацієнтам та паліативним хворим, звернулася до «скрєпних» росіян, сказавши, що всі вони розплачуватимуться за жах, влаштований солдатами путіна в Україні.

«Христос воскрес… Майже вся росія сьогодні твердитиме ці слова, не вдумуючися в їхній сенс, — пише Леся Литвинова на своїй сторінці у соцмережах. — Завзято стукатимуть яйцем об яйце, пригощатися пасками, «слідувати традиціям» і взагалі поводитися скрєпно. Більша частина до обіду буде п'яною в гівно, і по-своєму щасливою.

Христос Воскрес, росіяни. Христос Воскрес…

Коли з ваших церков буде нестися благостне «смертю смерть поправ», помоліться. Помоліться, щоб Бога не було. Бо якщо він є, то сьогоднішнє свято — про те, що смерті немає. А значить, у вас немає жодного шансу після закінчення вашого безглуздого життя провалитися у рятівну темряву. І тому, що залишилося від ваших душ, доведеться завжди платити за сьогоднішній шабаш.

Христос Воскрес із мертвих…

Над руїнами Маріуполя не було сьогодні дзвонів, що кличуть до всеношної. Але якщо ви уважно прислухаєтеся — ви почуєте сполох. Сполох по всіх ваших мертвих душах. На багато поколінь вперед.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ…

Сьогодні в всіх українських домах ці слова звучать про тих, у чиїй смерті більше сенсу, ніж у вашому існуванні. Чиї душі тут, поряд із нами. Душі воїнів, душі стареньких, душі немовлят. Убитих на полі бою, закатованих у підвалах, розстріляних у своїх будинках, знищених заради забави, розшматованих, але непереможених.

Смертю смерть поправ… Христос Воскрес…

Говорять, Бог милосердний. Кажуть, він уміє прощати. Не знаю. Я всього лише людина. Тому в Світле Христове Воскресіння єдині слова, які у мене для вас є — будьте прокляті".

Фото Лесі Литвинової із соціальних мереж

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