«Помоліться, щоб Бога не було», — Леся Литвинова потужно звернулася до «віруючих» росіян у Великдень
«Христос воскрес… Майже вся росія сьогодні твердитиме ці слова, не вдумуючися в їхній сенс, — пише Леся Литвинова на своїй сторінці у соцмережах. — Завзято стукатимуть яйцем об яйце, пригощатися пасками, «слідувати традиціям» і взагалі поводитися скрєпно. Більша частина до обіду буде п'яною в гівно, і по-своєму щасливою.
Христос Воскрес, росіяни. Христос Воскрес…
Коли з ваших церков буде нестися благостне «смертю смерть поправ», помоліться. Помоліться, щоб Бога не було. Бо якщо він є, то сьогоднішнє свято — про те, що смерті немає. А значить, у вас немає жодного шансу після закінчення вашого безглуздого життя провалитися у рятівну темряву. І тому, що залишилося від ваших душ, доведеться завжди платити за сьогоднішній шабаш.
Христос Воскрес із мертвих…
Над руїнами Маріуполя не було сьогодні дзвонів, що кличуть до всеношної. Але якщо ви уважно прислухаєтеся — ви почуєте сполох. Сполох по всіх ваших мертвих душах. На багато поколінь вперед.
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ…
Сьогодні в всіх українських домах ці слова звучать про тих, у чиїй смерті більше сенсу, ніж у вашому існуванні. Чиї душі тут, поряд із нами. Душі воїнів, душі стареньких, душі немовлят. Убитих на полі бою, закатованих у підвалах, розстріляних у своїх будинках, знищених заради забави, розшматованих, але непереможених.
Смертю смерть поправ… Христос Воскрес…
Говорять, Бог милосердний. Кажуть, він уміє прощати. Не знаю. Я всього лише людина. Тому в Світле Христове Воскресіння єдині слова, які у мене для вас є — будьте прокляті".
Фото Лесі Литвинової із соціальних мереж
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