31.00 / 32.08 33.32 / 34.80
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Помоліться, щоб Бога не було», — Леся Литвинова потужно звернулася до «віруючих» росіян у Великдень

11:07 24 квітня 2022
Леся Литвинова
Співзасновниця та очільниця благодійного фонду «Свої», який надавав допомогу онкопацієнтам та паліативним хворим, звернулася до «скрєпних» росіян, сказавши, що всі вони розплачуватимуться за жах, влаштований солдатами путіна в Україні.

«Христос воскрес… Майже вся росія сьогодні твердитиме ці слова, не вдумуючися в їхній сенс, — пише Леся Литвинова на своїй сторінці у соцмережах. — Завзято стукатимуть яйцем об яйце, пригощатися пасками, «слідувати традиціям» і взагалі поводитися скрєпно. Більша частина до обіду буде п'яною в гівно, і по-своєму щасливою.

Христос Воскрес, росіяни. Христос Воскрес…

Коли з ваших церков буде нестися благостне «смертю смерть поправ», помоліться. Помоліться, щоб Бога не було. Бо якщо він є, то сьогоднішнє свято — про те, що смерті немає. А значить, у вас немає жодного шансу після закінчення вашого безглуздого життя провалитися у рятівну темряву. І тому, що залишилося від ваших душ, доведеться завжди платити за сьогоднішній шабаш.

Христос Воскрес із мертвих…

Над руїнами Маріуполя не було сьогодні дзвонів, що кличуть до всеношної. Але якщо ви уважно прислухаєтеся — ви почуєте сполох. Сполох по всіх ваших мертвих душах. На багато поколінь вперед.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ…

Сьогодні в всіх українських домах ці слова звучать про тих, у чиїй смерті більше сенсу, ніж у вашому існуванні. Чиї душі тут, поряд із нами. Душі воїнів, душі стареньких, душі немовлят. Убитих на полі бою, закатованих у підвалах, розстріляних у своїх будинках, знищених заради забави, розшматованих, але непереможених.

Смертю смерть поправ… Христос Воскрес…

Говорять, Бог милосердний. Кажуть, він уміє прощати. Не знаю. Я всього лише людина. Тому в Світле Христове Воскресіння єдині слова, які у мене для вас є — будьте прокляті".

Фото Лесі Литвинової із соціальних мереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

554

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат із нареченою

«Присоромила» Ані Лорак: наречена Мурата Налчаджіоглу чітко визначила свою позицію у війні Росії проти України

Зруйнований будинок

Статус переселенця зможуть отримати навіть ті, хто не виїжджав зі свого населеного пункту: що вигадали у Кабміні

морква

Ефективний метод посіву моркви — ви будете у захваті

удобрення з дріжджів

Маєте дріжджі? Тоді матимете рекордний урожай на городі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.