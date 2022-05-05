Купівля-продаж майна під час війни: які нотаріуси матимуть право укладати угоди

З моменту російського вторгнення в Україну ринок нерухомості став на паузу. Це, серед іншого, пояснюється бажанням держави забезпечити кібербезпеку держреєстрів, а також уникнути можливих спроб рейдерських атак. Разом з тим пішов третій місяць війни, частина українців бажає продати своє майно, а переміщений бізнес — не залежати від бажань орендодавця. Тому Кабмін вдосконалив постанову «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану». Документ визначає, які нотаріуси матимуть право укладати угоди з купівлі-продажу нерухомого майна в Україні.

Щоб отримати доступ до реєстру нерухомого майна, нотаріусу потрібно подати заяву про включення до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, які в умовах воєнного стану мають право працювати з цінним майном. Як повідомила керівниця практики захисту бізнесу Ангеліна Климчук, уже 271 нотаріус Києва подав заяву до Мін’юсту на продовження діяльності під час військового стану та поновлення доступу до державних реєстрів.

— Хто матиме право вчиняти дії стосовно нерухомого майна?

— До переліку включено нотаріусів, які відповідають таким критеріям: після 24 листопада 2017 року не вчиняли виконавчого напису на кредитному договорі, що не є нотаріально посвідченим, — зазначає Ангеліна Климчук. - Після 1 січня 2020 року Мін’юст не анульовував/блокував на три місяці або ухвалював щонайменше два рішення про блокування на менше трьох місяців доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної сили.

У період із 25 лютого цього року до їх включення до переліку не посвідчували договори щодо відчуження нерухомого майна, поділу (виділу) нерухомого майна, іпотеки, встановлення довірчої власності на нерухоме майно. Щодо них не внесено подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, яке перебуває на розгляді Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Мін’юсті. Не вчиняли нотаріальних дій від імені фізичних осіб, які в цей час перебували за межами України (крім дій на підставі довіреності або в порядку законного представництва) або померли. Не мають простроченої заборгованості зі сплати членських внесків до Нотаріальної палати за понад рік.

Однак нотаріусам все ще заборонено:

— вносити майно до статутного капіталу або отримувати його у зв'язку з виходом із товариства;

— укладати договори купівлі-продажу предмета іпотеки, що належить фізичній особі, за споживчим кредитом, крім випадків, коли такий продаж здійснено за згодою іпотекодавця;

— продавати нерухоме майно, що перебуває у власності менше місяця, крім випадків отримання його у спадщину чи внаслідок визначення розміру частки у спільній сумісній власності;

— укладати угоди щодо продажу нерухомого майна, корпоративних прав, іпотеки від імені фізичної особи за участі представника на підставі довіреності.

Нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки здійснюють виключно за місцезнаходженням такого майна, крім нерухомого майна, розташованого у Києві чи області.

Відновлення ринку нерухомості йде на користь усім — і громадянам, які бажають продати своє нерухоме майно для подальшої зміни місця проживання, і бізнесу, який релокувався, і державі, яка отримуватиме кошти у вигляді податків із таких угод.

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