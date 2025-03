Каньє Вест розкритикував дітей Бейонсе та Джей-Зі й нарвався на судовий позов від колишньої

Днями у соцмережі Х репер Каньє Вест написав пост капслоком, у якому зробив образливі зауваження щодо інтелекту 7-річних близнюків Бейонсе і її чоловіка Джей-Зі — Румі та Сера. Пізніше він видалив допис лише для того, щоб повторно поділитися ним наступного дня, визнавши, що видалив його не для того, щоб «бути хорошою людиною», а через страх, що його обліковий запис буде призупинено, пише The News.

«Мені потрібно, щоб усі знали, що я видалив публікацію про сім’ю Джей-Зі та Бейонсе, тому що була ймовірність того, що мій Twitter буде заблоковано», — написав він.

Цей пост Вест написав незабаром після того, як в Інтернеті з’явилася інформація про телефонну розмову між ним і Дідді. На записі, опублікованому The Shade Room, Дідді, який перебуває у в'язниці, закликав Каньє повернутися до музики.

«Насолоджуйся своїм життям… Закохайся знову», — сказав він Весту, дякуючи йому за підтримку його дітей під час його юридичних проблем.

Додамо, що скандально відомий виконавець Каньє Вест випустив два треки — «Lonely Roads Still Go to Sunshine» та «World War III», в яких взяли участь його 11-річна донька Норт і підозрюваний в сексуальному насиллі музичний продюсер Шон P. Diddy Комбз. Прослуховуючи пісню можна почути, як Норт читає реп. Колишня дружина репера Кім Кардаш’ян була проти цього.

Розлючена його вчинком, Кім зараз розглядає судовий позов про позбавлення його спільної опіки, а джерела стверджують, що вона вже наполягає на екстреному слуханні.

Раніше писали про те, що дружину Каньє Веста вимагають заарештувати, бо скоро буде розгулювати вулицею зовсім без одягу.

