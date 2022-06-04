Як вступити у спадщину під час війни: поради фахівця

На жаль, для багатьох наших співгромадян актуальним стало питання вступу у спадщину (в тому числі цивільного чоловіка/жінки) в умовах воєнного стану, тому адвокат Сергій Рогозін дав роз’яснення щодо цих питань.

«Перше, що треба розуміти, наразі спадкова справа відкривається будь-яким нотаріусом на території України на підставі заяви спадкоємця, незалежно від місцеперебування спадкового майна чи місця проживання спадкодавця, — пояснює Сергій Рогозін. — Наприклад, якщо спадщина відкрилася у м. Херсон, а ви тимчасово проживаєте у м. Львів, можна звернутися до нотаріуса за місцем свого тимчасового проживання.

За відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без його використання та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту протягом п’яти робочих днів з дня поновлення такого доступу. Тому свідоцтво про право на спадщину вам видадуть лише тоді, коли спадкова справа буде занесена до єдиного реєстру. Законом передбачено, що 6-місячний термін прийняття спадщини під час воєнного стану призупиняється, тому проблем із пропуском строків виникнути не повинно".

За словами адвоката, державні та приватні нотаріуси України в умовах воєнного стану продовжують працювати:

«Та вчиняти невідкладні нотаріальні дії (заводити спадкові справи, посвідчувати довіреності, заповіти, засвідчувати справжність підпису на заяві про надання дозволу на виїзд дитини за кордон тощо), крім міст/районів, де такої можливості немає у зв’язку з веденням активних бойових дій».

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