Меркель відмовилася вибачатися за те, що не пустила Україну до НАТО

Увечері 7 червня німецька телекомпанія ARD показала півторагодинне інтерв'ю з Ангелою Меркель. Це перше велике інтерв'ю колишнього федерального канцлера Німеччини. Нагадаємо, Меркель не раз називали «лідером Європи» та «канцлером вільного світу». Проте сьогодні, після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, багато хто вважає, що саме політика стримування щодо Кремля, яку проводила Меркель разом із французькими президентами Ніколя Саркозі та Франсуа Олландом, була великою помилкою. Як заявив у квітні президент України Володимир Зеленський, відмова Берліна та Парижа прийняти нашу країну в НАТО надала путіну впевненості в тому, що Україна залишиться в зоні впливу Москви.

З Меркель розмовляв відомий німецький письменник та журналіст журналу Der Spiegel Олександер Озанг. Колишній канцлер із незвичною для неї відвертістю відповіла на не надто зручні для неї питання.

Вже на початку розмови вона різко засудила війну росії проти України. Російське вторгнення Меркель назвала великою помилкою. «Це жорстокий напад, що нехтує міжнародним правом, якому немає виправдання!», — сказала вона.

Меркель вважає, що «ненависть путіна, його ворожість» спрямовані проти західної демократичної моделі загалом. «Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО», — заявила Меркель.

Їй довелося визнати, що її уряду не вдалося створити архітектуру безпеки. Проте колишня канцлерка відмовилася вибачатися за ту політику, яку проводила щодо росії. «Дипломатія не є помилкою лише тому, що вона не спрацювала… Військове стримування — це єдина мова, яку розуміє путін», — додала Меркель.

«Велика трагедія те, що це не спрацювало, але я не звинувачую себе в тому, що намагалася», — сказала вона.

Водночас Меркель погодилася з тим, що Європі загалом та Німеччині зокрема потрібно було жорсткіше відреагувати на анексію Криму росією у 2014 році.

Колишній канцлер спробувала пояснити, чому вона виступала проти розширення НАТО на схід та прийняття до Північноатлантичного блоку України та Грузії у 2008 році на саміті у Бухаресті.

«Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Розбіжності були навіть між реформістськими силами — між Тимошенко та Ющенком. Це не була внутрішньо демократично стабільна країна», — наголосила Меркель. Вона також сказала, що на той час Україною фактично керували олігархи.

«Тому ми не могли сказати: окей, завтра ми візьмемо її до НАТО… Не можна стати членом НАТО за один день. Я була впевнена, що Путін не дозволить так просто цьому статися. На його думку, це було б оголошенням війни», — додала Меркель.

Вона впевнена, що це було правильне рішення, оскільки так вдалося «виграти час». «Це трохи заспокоїло ситуацію і дало Україні час розвинутися в країну, якою вона стала зараз», — вважає Меркель.

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