Жінок, що продовжують підприємницьку діяльність попри війну, відзначать у конкурсі «Створено жінками»

Започаткована ще до повномасштабної війни премія для жінок-підприємиць «Створено жінками» продовжила свою роботу, попри всі складнощі. Організатор — Франко-українська торгово-промислова палата — оголосили імена 10 фіналісток. Це жінки, чиї локальні бізнеси продовжують працювати, сплачувати податки та створювати робочі місця у воєнний час.

«В цей складний період жінкам підприємицям особливо важлива допомога, адже багато з них понесли додаткові витрати — хтось мав перевезти бізнес в інший регіон, чиєсь виробництво було знищено або залишилось на окупованих територіях. Крім того, це наш спосіб висловити підтримку і віру у перемогу українського народу», — каже директорка Франко-української торгово-промислової палати, членкиня журі Мод Жозеф.

До фіналу вийшли 10 учасниць з проєктами музею у темряві, педіатричної клініки, рослинної косметики, багаторазових засобів жіночої гігієни, студії балету для дорослих, крафтової сироварні, шкіряних аксесуарів, школи французької мови, системи рекомендацій одягу та аксесуарів, дерев'яних пазлів.

Христина Закревська, одна з фіналісток, що живе в Карпатах та виготовляє крафтові сири, каже, що на своєму прикладі хотіла показати, що жінка може продовжувати вести бізнес, бути корисною для суспільства, досягати успіху, навіть живучи у найвіддаленішому куточку нашої країни. Головне — бажання.

Головним призом мали стати 100 000 грн на розвиток бізнесу та ділова поїздка у Париж, але, оскільки подорожі тепер ускладнені, призовий фонд переформатований. Вже 12 липня стануть відомі імена 3-х переможниць, а також однієї учасниці, яка отримає спеціальну відзнаку.

«Я захоплююсь українськими жінками! Вони турбуються про безпеку своїх дітей і сімей, волонтерять і продовжують розвиватися. Роблять внесок у перемогу України — більшість віддають частку від доходу на ЗСУ, деякі переорієнтували виробництво під потреби армії. Їхня відданість і любов до своєї країни, своєї справи надихають!» — додає Мод Жозеф.

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