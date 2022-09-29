Де не можна ховати гроші в квартирі — про ці «схованки» знають усі злодії

Незважаючи на те що багато господарів квартир вважають себе розумними людьми, які можуть «надійно» сховати цінні речі в квартирі, хід їхніх думок добре знайомий злодіям. Навіть якщо цінності заховані у сейфі, це не гарантує їхньої безпеки, як у випадку з львівським апеляційним судом, звідки злодій виніс 120 тисяч доларів всього за 8 хвилин.

Що ж стосується звичайних квартир або будинків, то, як пише «Телеграф», зловмисникам добре відомі такі домашні «схованки» для грошей, як бачок унітазу, вентиляційні віконця, горщики з рослинами, духова шафа, банки з сипучими продуктами на кухні, картини та килими.

Найбанальніші схованки для грошей у квартирі — ящики та тумбочки, які знаходяться поряд із ліжком у спальні господарів будинку.

Не варто ховати гроші від злодіїв під матрацом та у подушках — їх там шукатимуть насамперед.

Ще одне невдале місце, куди багато хто любить ховати гроші вдома, — книги. Сейфи, замасковані під книги, також краще не розглядати.

Але куди краще заховати гроші?

В акваріумі для риб, наприклад, у декоративному кораблі, що затонув, підводному замку або під каменем. Як схованку можна використовувати навіть фільтр, якщо він місткий.

У морозильній камері, хоч таке місце і відомо злодіям. Однак можна піти на хитрість, поклавши гроші в герметичний пакет та розмістивши його між двома лотками із замороженими продуктами. Лотки обмотуються прозорою плівкою. Часу на те, щоб дістатися «заначки» піде багато, так що є ймовірність, що зловмисники не витрачатимуть дорогоцінні хвилини.

Також у продажу можна знайти спеціальні ліхтарики зі схованками для грошей, які не тільки виглядають, як ліхтарі, але й функціонують. А можна прибрати із справжнього ліхтарика батарейки, помістивши на їхнє місце згорнуті в трубочку купюри.

Ховати гроші в ляльках чи ведмедиках має сенс, якщо у квартирі є маленькі діти та багато іграшок. Схованка може загубитися у купі іграшок. Таку річ краще залишати на виду, але так, щоб діти до неї не дісталися. Також можна вшити гроші в м'яку іграшку, що говорить — якщо злодії стануть промацувати її, то вона почне щось говорити або плакати, а гроші можуть прийняти за вбудований механізм.

Одне з найкращих місць, куди можна сховати велику суму грошей, — собача будка. Також їх можна закопати на садовій ділянці під дерев'яною будкою, герметично запакувавши.

У старому спортивному взутті теж можна ховати гроші від злодіїв — мало кому захочеться перебирати усі пари, тим більше, якщо взуття багато.

Невелику суму можна ховати під основою світильника, приклеївши гроші скотчем.

Ще одна хороша схованка для грошей у квартирі — нитки чи вовняний клубок. Купюри потрібно скрутити, а зверху замотати їх вовняними нитками у вигляді круглого клубка. Зберігати слід з приладдям для крою та шиття.

Також можна ховати гроші в упаковці з жіночими прокладками, якими навряд чи зацікавиться злодій-чоловік.

Нагадаємо, що роком раніше у Києві жертвою злодіїв став легенда столичного розшуку, доктор юридичних наук, директор Навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого (МАУП) Анатолій Кислий. Поки його не було вдома, невідомі приставили сходи до балкона на третьому поверсі таунхауса. З квартири було викрадено дві ручки Parker загальною вартістю близько 100 тисяч гривень, а також державні та відомчі нагороди.

Фото Pixabay

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