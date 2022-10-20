Сотні українців у Британії залишилися без соціальної допомоги: названо причину

Декілька сотень українських сімей, які прибули до Британії за схемою Homes for Ukraine, опинилися у скрутному становищі, оскільки до них не з'явилися офіційні особи, які представляють місцевий муніципалітет.

Про це пише Byline Times .

А відсутність такого візиту автоматично означає, що інформація про біженців з України не надійшла до соціальної системи країни, і українці навряд чи можуть розраховувати на підтримку держави.

Дані, отримані на запити до місцевих органів влади, показали, що чиновники не відвідували щонайменше 270 сімей біженців протягом п'яти місяців, незважаючи на прямі вказівки уряду це робити. За правилами програми, представники муніципалітетів повинні принаймні здійснити один особистий візит, щойно гість прибув.

Відносини гостей та спонсорів розраховані на шість місяців, після чого біженці можуть знайти собі житло. До одних родин взагалі не ходили, а іншим довелося чекати на візит дуже довго.

Розслідування Byline Times показало, що чиновники не відвідали 602 сім'ї протягом чотирьох місяців після прибуття, тоді як 1233 сім'ї не відвідали протягом двох місяців.

«Відмова від проведення перевірок добробуту викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки, не в останню чергу тому, що часто в таких випадках виявляли проблеми у забезпеченні дітей, деяких селили у переповнене чи невідповідне житло», — йдеться у публікації.

Деякі місцеві влади пояснили затримку візиту представників соціальної допомоги тим, що господар не зв'язався з ними, щоб повідомити про прибуття гостя. Тому місцева влада може і не здогадуватися, що біженці вже приїхали та влаштувалися для проживання.

Ще більше занепокоєння полягає у тому, що покладатися лише на інформування від господаря не можна. Він міг просто не повідомляти нікому про прибуття гостя, залишаючи цю людину без документів у ризиковому становищі, пише видання.

Наприклад, неперевірені чоловіки пропонують житло жінкам, при цьому маючи в своєму розпорядженні лише одну кімнату. Це ставить жінок у незручне становище. Часто чоловіки при цьому не мають поганих намірів, але відсутність перевірки житла та умов життя біженців викликає у місцевих активістів та волонтерів занепокоєння.

«Ми чули про такі випадки. Втікачі від війни не повинні зазнавати такої вразливості» , — повідомили виданню представники гуманітарних організацій Британії.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як українські біженки потрапляють у сексуальне та трудове рабство, і не лише у Великій Британії.

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