«Через обман»: у Польщі скасували виплату допомоги для понад 80 тисяч біженців з України

На проблему прогалин у системі допомоги кілька тижнів тому звернув увагу Войцех Бакун, мер Перемишля, прикордонного міста, через яке з початку війни пройшло понад 1,5 мільйона біженців. Міський голова вважає, що система допомоги громадянам України, після восьми місяців роботи, потребує посилення, оскільки практика вимагання пільг організованими групами громадян України зростає. Він зазначає, що велика кількість людей, прибуваючи автобусами лише до прикордонного міста з українського боку, перетинають кордон пішки і вже організованим транспортом від кордону доїжджають до Перемишля. Після отримання номера PESEL вони відкривають рахунки в банках, звертаються до Міського центру соціальної допомоги для отримання допомоги в розмірі 300 злотих, а також до установи соціального страхування для отримання допомоги понад 500 злотих та допомоги для біженців.

«Зробивши це, вони повертаються за кордон. Вони часто залишають свою картку в банкоматі людині, яка в певному циклі отримання пільг вирішує скористатися цією карткою. Тому картина, коли молодий хлопець чи дівчина стоять з 15 картками перед банкоматом і цей банкомат „чистять“, не є чимось особливим на даний момент в Перемишлі. Існує проблема з наявністю готівки в банкоматах. Це проблема, яку бачать не тільки чиновники чи муніципальна варта, а в першу чергу це стосується мешканців», — зазначив міський голова виданню prawo.pl.

Він підкреслив, що виступає за допомогу біженцям, які рятуються від війни, але, з іншого боку, не може бути так, щоб цілі громади там перекинулися на польську систему соціального забезпечення, користуючись її недосконалостями.

Перевірку права на пільги українських в біженців проводить ZUS. У результаті вжитих заходів чиновники призупинили виплату допомоги понад 80 тисячам громадян України, у зв'язку з тим, що вони не проживають на території Польщі. Представники ZUS визнають, що зміни в законодавстві необхідні для того, щоб компанія могла більш ефективно перевіряти право на пільги.

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації визнає, що досвід допомоги біженцям свідчить про необхідність внесення чергової поправки до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України. Одним із рішень проекту є запровадження правових підстав для отримання з реєстру Прикордонної служби установою соціального страхування, а також компетентними органами та воєводами, які здійснюють сімейні виплати, інформації про дату та історію перетину кордону громадянином України. Тобто, як дату кожного в'їзду, так і дату виїзду з Польщі, щоб унеможливити випадки несанкціонованого отримання пільг.

Проектом також передбачено рішення щодо припинення практики субсидування громадянами України проживання та харчування та активізації громадян України, які перебувають у центрах колективного розміщення, а також щодо їхньої участі у вирішенні питань, пов'язаних з перебуванням у таких центрах. Згідно з пропозицією: 1 лютого 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50 відсотків вартості такої допомоги, але не більше 40 злотих на особу на добу. А з 1 травня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі 180 днів і більше, покриватимуть 75% витрат, але не більше 60 злотих на особу на добу.

Цей обов'язок не поширюватиметься на осіб з інвалідністю, дітей, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб, які виховують дитину віком до 12 місяців, опікунів щонайменше трьох дітей або осіб, які перебувають у скрутному становищі, що не дозволяє їм брати участь у витратах (ситуацію оцінюватиме воєвода або суб'єкт, що надає допомогу).

Нагадаємо, що дві категорії українців можуть оформити візу прямо у Польщі.

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