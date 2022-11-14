Державна зрада чи профнепридатність? ЗМІ про проросійські настрої суддів ПАГС

Північний апеляційний господарський суд — один з найпроблемніших судів в Україні. Тутешні служителі Феміди неодноразово опинялись в центрі гучних скандалів, були фігурантами журналістських розслідувань та кримінальних справ. Нещодавно СБУ та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру судді Володимиру Куксову, який очікував на захоплення України російськими окупантами і агітував підтримувати «русскій мір». Про це пише espreso.tv.

За даними видання, прихильність до країни-терориста демонструють й інші співробітники цього суду.

«Зокрема, продовжують виносити рішення на користь компаній з російським корінням. Ба більше — стають на бік фірми, що у період війни захоплює українські активи шляхом рейдерства і є фігурантом кримінальної справи про ведення підривної діяльності проти України», — йдеться у статті.



За інформацією видання, Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» опосередковано входить до орбіти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса та спеціалізується на скупці проблемних заборгованостей банків. Її неодноразово звинувачували у рейдерстві, компанія була фігурантом низки гучних скандалів, зокрема, пов’язаних і з міжнародними інвестиціями.

«Ця компанія — фактично найбільша фінансова компанія, яка придбала кредитні портфелі в українських банків, фактично у Фонду гарантування вкладів. Вважаю, що Службі безпеки на такі компанії давно потрібно було звернути увагу. Ця компанія отримує реальні важелі впливу на українські підприємства, маючи можливість їх знищувати», — розповів адвокат Ростислав Кравець.

Українські правоохоронці розслідують причетність «Інвестохіллс Веста» до ведення підривної діяльності в Україні на користь рф, — йдеться в ухвалі Галицького районного суду м. Львова.

Від березня минулого року компанія намагається відсудити землю та трансформаторні підстанції у товариств «Сейф Інвест», «Промбудсервіс 2012» та «Регіональної енергетичної компанії 1». Активи належать їм ще з 2015-го року.

За даними адвоката Ростислава Кравця, у своєму позові «Інвестохіллс Веста» вимагала в обхід законодавства перереєструвати майно на себе. Крім очевидних нестиковок у матеріалах справи, фінансова компанія порушила строки подання позову про оскарження купівлі активів. Та судді все одно ухвалили рішення на користь проросійської компанії.

«Приймаючи таке рішення, судді знали, що вони дають можливість „Весті“ заробити мільярди, при цьому ці мільярди йдуть не в економіку України. Знаємо певно, що засновниками є іноземці, тобто судді фактично сприяли виводу з України капіталу», — додав адвокат.

Як пише Espreso.tv, головуючим у цій справі є суддя Борис Поляков: «Він розглядає справи Фінансової Компанії „Інвестохіллс Веста“ та споріднених з нею компаній за останні кілька років вже не вперше. За цікавим збігом, у Північному апеляційному господарському суді справи „Інвестохіллс Веста“ дістаються саме Полякову. У 2019-му році, за інформацією ЗМІ, суддя був фігурантом кримінального провадження про втручання в автоматизовану систему розподілу у Вищому господарському суді».

Разом з Поляковим рішення, яке допомагає проросійській компанії протизаконно заволодіти активами українського бізнесу, ухвалювала суддя Людмила Гарник. Вона була однією з перших суддів, які проходили первинне кваліфікаційне оцінювання, і не пройшла. У 2016 році вона не змогла підтвердити свої фахові знання та здатність здійснювати правосуддя. Та у 2021-му році повернулась на посаду.

Третій суддя колегії ПАГС, що підіграє ФК «Інвестохіллс Веста», — Борис Отрюх.

За даними журналістів, він, як і його колега Борис Поляков, теж фактично вже спеціалізується на розгляді справ Фінансової Компанії «Інвестохіллс Веста».

Як йдеться в сюжеті, за останні кілька років справи компанії та споріднених з нею фірм досить часто потрапляли на розгляд колегії, членом якої був Отрюх.

Видання звертає увагу, що спочатку справа розглядалася суддею Поляковим з іншими суддями, проте нібито через «непередбачуваність» їх замінили на вже знайомі прізвища, які вже виносили рішення на користь компанії з російським корінням.

«Цей склад суду сформувався за день до судового засідання, на якому майже миттєво, без детального дослідження обставин, було прийнято остаточне рішення на користь скандальної проросійської компанії», — зазначають журналісти.

Це змусило сторону-відповідача у справі звернутися до правоохоронних органів для перевірки зв’язків членів колегії суддів з «Інвестохіллс». В заяві до ДБР про вчинення кримінального правопорушення йдеться про те, що в діях колегії суддів вбачаються ознаки державної зради. Адже внаслідок судового рішення країна-агресор отримує додаткове фінансування для ведення війни проти України.

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