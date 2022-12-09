«Готуємо місця для біженців, які можуть прибути взимку»: про що говорили на саміті «Світ для України»

Співпрацю військових та волонтерів у наданні гуманітарної та медичної допомоги Україні обговорили учасники саміту «Світ для України». Цей міжнародний захід був організований у Польщі, яка прийняла найбільше українських біженців, поблизу Жешува, повідомляє rmf24.

У саміті «Світ для України» взяв участь, зокрема, представник влади польського міста Перемишль Яцек Паньов.

«Ми — місто, розташоване за десяток кілометрів від кордону. На цей момент з України до нас приходять п'ять поїздів на добу. Раніше йшлося навіть про десяток поїздів на добу. У деяких їхало по п'ять тисяч осіб, — сказав представник місцевої влади під час заходу. — Перемишль приймає всі потяги з України. Біженці мають відвідати наше місто перед подальшим переїздом. Вони повинні спати тут. Ми повинні їх годувати, іноді одягати».

За його словами, місто «вже з літа готує нове житло» з урахуванням більшої кількості біженців, які можуть прибути взимку.

«На додачу до центру гуманітарної допомоги, який працює з початку війни, ми готуємо ще два місця, які зможуть прийняти кілька сотень біженців», — пояснив Панєв.

Своєю чергою, інший спікер саміту Міхал Корженьовський з польського «Карітасу» (міжнародний благодійний фонд) наголосив, що його організація «започаткувала багато програм, які допомагають безпосередньо українцям».

«В Україні ми допомагаємо таким чином, що збираємо посилки, одна важить близько 20 кг. Ми хочемо зібрати близько 35 000 таких посилок, які потім відправляються в „Карітас“ України», — сказав він.

Тим часом у Польщі «Карітас» створив мережу з 26 центрів допомоги біженцям з України, ще понад 30 планується створити.

Міхал Корженьовський підкреслив, що «Карітас» також готується до зими, зокрема збирає спальні мішки, матраци та одяг.

Триденний саміт «Світ для України» був присвячений гуманітарній допомозі, яка надається нашій країні з моменту вторгнення росії.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, хто з українців може претендувати на польську пенсію.

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