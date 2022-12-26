У Кремлі не вистачає грошей: пропозиція шефа «Вагнера» може підштовхнути путіна до заходів 2000 року

Війна в Україні триває вже десять місяців. Втрати великі. Мало того, що гинуть тисячі людей, так ще й знищуються матеріальні цінності та техніка. До понад 100 000 загиблих солдатів, армія путіна втратила понад 6 000 бойових машин піхоти, понад 3 000 бойових танків, низку артилерійських установок і безпілотників, понад 280 літаків, понад 260 вертольотів і навіть 16 кораблів.

Як це часто буває на війні, інформація не може бути самостійно перевірена. Але численні фото знищених танків із зон бойових дій доводять, що російська сторона втратила чимало техніки. І одне можна сказати точно: така війна, така руйнація коштує великих грошей, навіть для такої великої держави, як росія. Як тепер пояснює Інститут вивчення війни (ISW), силовики можуть розпочати нову стратегію, щоб знову наповнити казну. Силовики — це провідні діячі спецслужб, які вважаються при владі в росії.

Якщо Євген Пригожин хоче, то активи олігархів мають бути конфісковані. Фінансист і керівник групи найманців «Вагнера», який також відомий як «кухар путіна», висловив свої думки щодо фінансового питання на похоронах солдата «Вагнера» ув'язненого Дмитра Меньшикова напередодні Різдва, повідомляє ISW. Якби Пригожин хотів, Кремль мав би конфіскувати житло та предмети розкоші у еліт, які досі відмовлялися підтримувати війну через страх втратити свої привілеї.

Ознака нестачі грошей на війні? Це незрозуміло. Але за словами «кухаря путіна» згадана група олігархів підтримає бачення, в якому «західні куратори» будуть домінувати в росії в обмін на просування їхнього способу життя. Пригожин також порівняв сьогоднішню російську олігархію з Україною чи росією 1990-х років.

Пригожин, як високопоставлена довірена особа путіна, не вперше рекламує власні політичні цілі та ідеї на такому заході, як панахида. Раніше він використовував подібну ситуацію для просування легалізації групи «Вагнера» в росії. За даними ISW, його нові заяви щодо перерозподілу багатств серед російської еліти також отримали широке схвалення в мережі серед військових блогерів-однодумців. Тому Пригожин використовує такі популістські пропозиції для зміцнення своєї влади або для того, щоб домогтися повернення до більш жорстких заходів з націоналізації. Бос «Вагнера», безумовно, міг би знайти відкрите вухо у путіна. Буквально за кілька днів до Різдва сам господар Кремля опосередковано напав на російських олігархів. За його словами, росіяни, які виводять російські гроші за кордон і не мають зв'язку з батьківщиною, «становлять небезпеку». Делікатна пропозиція від засновника Вагнера: володимир путін знайомий з заходами щодо націоналізації

Більше того, путіну не звикати до жорстких націоналізаційних заходів. Він сам наполягав на націоналізації великих компаній на початку 2000-х років, «щоб зміцнити свою авторитарну клептократію», як пише далі ISW. На думку експертів, путін зараз може намагатися використати націоналізацію, «щоб змусити еліти підтримати його війну в Україні або конфіскувати їхнє майно для фінансування військових витрат».

Нагадаємо, що боєздатність розгорнутих сухопутних військ росії знизилася більш ніж на 50%, — вважає глава міноборони Британії Бен Воллес.



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