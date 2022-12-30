«Командування ворога таки „зазирнуло у мапу“, і те, що там побачило, не зовсім йому сподобалось», — експерт

Російське військове командування зустрічає Новий рік у звичному для себе стані «творчого і креативного хаосу». Розуміння ним ситуації та розвитку подій, як у загальному сенсі, так й на окремих операційних напрямках цієї війни, носить достатньо чіткий та недвозначний відбиток так званого «дефіциту правдоподібної інформації». Нічим іншим пояснити сенс та зміст його рішень стосовно подальшого ведення бойових дій неможливо, вважає військовий експерт Костянтин Машовець

«Наприклад, вони з впертістю, гідної іншого використання, продовжують готуватися до «наступу ЗСУ», який нібито повинен найближчим часом відбутися на крайній північній ділянці Старобільського напрямку, з форсуванням р. Оскіл по рубежу Лиман Перший — Дворічне — Богданівське — Лиман Другий, — написав Костянтин Машовець у Facebook. — Перекидаються війська, у посиленому темпі риються окопи та облаштовуються опорні пункти, підтягується артилерія. Ну, якщо йому так хочеться, то нехай бавиться…

Але, у зв'язку з цим, варто мати на увазі, що «немного южнее», а саме в районі Кремінної, ситуація для противника продовжує погіршуватися. І наслідки цього процесу для противника, в разі його продовження, можуть мати куди більш негативні наслідки, ніж навіть уявний прорив ЗСУ через Оскіл в районі Богданівського та Тавільжанки.

Лісистий район західніше Червонопопівки та Житлівки ЗСУ продовжують достатньо міцно утримувати, так само як і район південніше та південно-східніше Діброви (більше того, тут навіть російським військам доводиться певною мірою відходити на окремих ділянках).

Будь-який військовослужбовець, більш-менш знайомий з основами загальновійськової тактики, подивившись на цю ситуацію на карті, видасть вам однозначний «діагноз» — усьому російському, що зараз намагається втримати «передпілля» Кремінної в районі Діброви та східніше, загрожують достатньо небезпечні та неприємні речі".

Очевидно, додає експерт, російському командуванню рано чи пізно доведеться з цим щось вирішувати, а не займатися реалізацією результатів псевдоаналітичних оцінок обстановки північніше Сватового.

«Протягом декілька попередніх діб, стало очевидним, що російське військове командування таки «зазирнуло пару раз у мапу» і те, що воно там побачило, не зовсім йому сподобалось. У напрямку с. Райгородка, в районі південно-східніше с. Надія, було виявлено ДРГ противника (до 5 осіб, ймовірно зі складу розвідпідрозділу 15-ї мсбр 2-ї ЗВА ЦВО). Нанесено вогневе ураження, противник відійшов. Очевидно, противник спробував більш-менш достеменно встановити стан передових підрозділів ЗСУ на найбільш загрозливій для свого Сватівського району оборони ділянці. В контексті загальної ситуації по рубежу Сватове — Кремінна це достатньо важливий симптом, бо, судячи зі всього, російське командування все ще продовжує «коливатися» в своїй оцінці — де саме ЗСУ «знову попруть», під Сватове, чи під Кремінною. Розвиток подій «в районі Кремінної», категорично не подобається російському військовому командуванню й воно застосовує у такий ситуації єдиний, добре знайомий йому та обкатаний ним же спосіб дій — «контратакує противника». При цьому, воно явно не дуже замислюється над такими питаннями, як — чим, куди і навіщо. Зараз набагато важливіше собі усвідомити інше — на сьогоднішній день просто не має сенсу читати різноманітні сміттєві «інформ-джерела» про «наши взяли Кременную» або «командование росиян сбежало в Рубежное»…

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