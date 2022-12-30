«Командування ворога таки „зазирнуло у мапу“, і те, що там побачило, не зовсім йому сподобалось», — експерт
«Наприклад, вони з впертістю, гідної іншого використання, продовжують готуватися до «наступу ЗСУ», який нібито повинен найближчим часом відбутися на крайній північній ділянці Старобільського напрямку, з форсуванням р. Оскіл по рубежу Лиман Перший — Дворічне — Богданівське — Лиман Другий, — написав Костянтин Машовець у Facebook. — Перекидаються війська, у посиленому темпі риються окопи та облаштовуються опорні пункти, підтягується артилерія. Ну, якщо йому так хочеться, то нехай бавиться…
Але, у зв'язку з цим, варто мати на увазі, що «немного южнее», а саме в районі Кремінної, ситуація для противника продовжує погіршуватися. І наслідки цього процесу для противника, в разі його продовження, можуть мати куди більш негативні наслідки, ніж навіть уявний прорив ЗСУ через Оскіл в районі Богданівського та Тавільжанки.
Лісистий район західніше Червонопопівки та Житлівки ЗСУ продовжують достатньо міцно утримувати, так само як і район південніше та південно-східніше Діброви (більше того, тут навіть російським військам доводиться певною мірою відходити на окремих ділянках).
Будь-який військовослужбовець, більш-менш знайомий з основами загальновійськової тактики, подивившись на цю ситуацію на карті, видасть вам однозначний «діагноз» — усьому російському, що зараз намагається втримати «передпілля» Кремінної в районі Діброви та східніше, загрожують достатньо небезпечні та неприємні речі".
Очевидно, додає експерт, російському командуванню рано чи пізно доведеться з цим щось вирішувати, а не займатися реалізацією результатів псевдоаналітичних оцінок обстановки північніше Сватового.
«Протягом декілька попередніх діб, стало очевидним, що російське військове командування таки «зазирнуло пару раз у мапу» і те, що воно там побачило, не зовсім йому сподобалось. У напрямку с. Райгородка, в районі південно-східніше с. Надія, було виявлено ДРГ противника (до 5 осіб, ймовірно зі складу розвідпідрозділу 15-ї мсбр 2-ї ЗВА ЦВО). Нанесено вогневе ураження, противник відійшов. Очевидно, противник спробував більш-менш достеменно встановити стан передових підрозділів ЗСУ на найбільш загрозливій для свого Сватівського району оборони ділянці. В контексті загальної ситуації по рубежу Сватове — Кремінна це достатньо важливий симптом, бо, судячи зі всього, російське командування все ще продовжує «коливатися» в своїй оцінці — де саме ЗСУ «знову попруть», під Сватове, чи під Кремінною. Розвиток подій «в районі Кремінної», категорично не подобається російському військовому командуванню й воно застосовує у такий ситуації єдиний, добре знайомий йому та обкатаний ним же спосіб дій — «контратакує противника». При цьому, воно явно не дуже замислюється над такими питаннями, як — чим, куди і навіщо. Зараз набагато важливіше собі усвідомити інше — на сьогоднішній день просто не має сенсу читати різноманітні сміттєві «інформ-джерела» про «наши взяли Кременную» або «командование росиян сбежало в Рубежное»…
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