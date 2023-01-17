19 січня 2023

У Нідерландах, центральною провінцією яких є Голландія, у різні роки мені доводилося бувати багато і часто. І, звичайно ж, не тільки в дивовижно красивому Амстердамі, звідки до Києва було привезено чимало унікальних порцелянових композицій, але також і на узбережжі, і на нескінченних різнокольорових тюльпанових полях, що йдуть далеко до горизонту, і в маленьких селищах, жителі яких споконвіку займаються виготовленнням знаменитих голландських сирів. Але в місці, про яке збираюся розповісти вам сьогодні, бувати, на жаль, не доводилося.

Село під назвою Гітхорн було засновано у 1230 році у східній нідерландській провінції Оверейсел. Сьогодні в ній проживає лише близько 2620 осіб. Село це відоме своїми незвичайними водними каналами. Завдяки мальовничим пейзажам це місце стало однією з визначних пам'яток країни та прославилося як Нідерландська, або Північна Венеція.

Село Гітхорн, як і багато невеликих містечок і селищ у країнах Західної Європи, на собі відчуло вплив сучасних будівельних технологій, але все ж таки стара частина поселення зберегла краєвиди, що немов вийшли з дивовижної казки — на маленьких острівцях між водними каналами (загальна протяжність яких перевищує 90 кілометрів!) розташовані невеликі затишні старовинні будиночки, що потопають у зелені та квітах.

Усі місцеві острівці пов'язані між собою 176 дерев'яними містками, призначеними лише для пішоходів та велосипедистів. До речі, рух автомобілів у цьому селі категорично заборонено. Для пересування тут можна використовувати лише велосипед чи човен.

Село в далекому XIII столітті заснували послідовники флагелантства, які проповідували аскетичний спосіб життя і навіть практикували самобичування на знак покаяння. Флагелланти виявили тут безліч рогів диких кіз. Очевидно, тварини загинули після сильної повені 1170 року. Від цієї знахідки і походить назва села Giethoorn (giet означає «коза», а hoorn — «ріг») та герб.

Перші поселенці в Гітхорні почали займатися здобиччю торфу, якого виявилося в достатку в місцевих болотистих землях. Історики стверджують, що саме це село стало першим «торф'яним поселенням» у Нідерландах. Тоді для зручності транспортування торфу і були прориті численні канали глибиною близько одного метра, що сформували сучасний вигляд Гітхорна.

Незвичайне село привертає увагу туристів, які мріють усамітнитися в тихому та спокійному місці, без автомобільного шуму та загазованості великих міст. Якраз до їхніх послуг у селі і створено чимало затишних будиночків, поживши в яких, можна немов зануритися в атмосферу первозданної природи.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.