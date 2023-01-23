23 січня Вищий антикорупційний суд України має розпочати вирішальне засідання. Саме від його рішення буде залежати, чи буде стягнуто в санкційному порядку на користь держави «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та інші активи, які знаходяться під контролем російського титанового мільярдера Михайла Шелкова.

На олігарха Шелкова та його кіпрську компанію Limpieza Limited, яка володіє корпоративними правами гірничо-збагачувального комбінату, ще у червні 2021 року РНБО наклала санкції. У жовтні 2022 року до Шелкова повторно застосували санкції, що дозволило Мін'юсту звернутися із позовом про конфіскацію його українських активів. Але на суді з'ясувалося, що Михайло Шелков 20 лютого 2022 року (за чотири дні до повномасштабного вторгнення росії) нібито продав свою частку в компанії, яка володіє активами в Україні. Продаж відбувся на Кіпрі та в українських реєстрах не світився, що може вказувати на спробу обходу санкцій.

«3750 євро сплатила кіпрська компанія Bolatico Limited на адресу російської корпорації „ВСМПО-Авісма“, яка називає себе найбільшим виробником титану у світі, і обʼєднує активи, стратегічно важливі для ворожої оборонки. Гроші були перераховані росіянам за 75% акцій іншої кіпрської компанії — Limpieza Limited. Купивши ці 75% акцій, Bolatico Limited зосередила 100% Limpieza, а через неї і Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, який видобуває та збагачує титанову сировину в Дніпропетровській області», — йдеться у розслідуванні Nadra.info.



Згідно з інформацією видання, компанією Bolatico Limited володіє громадянка України Світлана Ільтьо.

«За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, зареєстрована у Відні, Австрія, і з 2019 року була партнером Михайла Шелкова: „ВСМПО-Авісма“ і Bolatico Limited разом контролювали Limpieza Limited в пропорції 75%/25%. Договір про продаж 75% акцій було підписано 20.02.2022», — пишуть Nadra.info.

Проте разом із зміною власників не відбулася зміна складу дирекції компанії. Згідно установчих документів, директорами Limpieza Limited є Костакіс Маврокордатос (реєстрація Кіпр/громадянство Кіпр), Марʼяна Шинкар (Кіпр/Україна), Світлана Ільтьо (Австрія/Україна). Мар’яна/Маріана Шинкар з 2019 року є головою податкового департаменту VSMPO-Tirus Ltd, директором у CADOR ENTERPRISES LIMITED та ще у кількох кіпрських офшорах, бенефіціарами яких є Михайло Шелков, «Ростех» та «ВСМПО-Авісма».

Ще одна директорка компанії — Світлана Ільтьо, раніше була фігурантом розслідування НАБУ щодо нанесення збитків ОГХК на суму понад 300 млн грн за так званими «схемами Журило-Перцева».

Також, за інформацією ЗМІ, Ільтьо нібито мала безпосереднє відношення до діяльності компанії Bollwerk Finanzierungs-Ung Industriemanagement AG, яка займалася продажем продукції ОГХК впродовж 2016−2020 років: «За її участі було організовано та забезпечено збут титанової сировини за заниженими цінами та виведено майже 13 млн дол. на рахунки компаній First Railway Company (акціонери Світлана Ільтьо, Журило Руслан) та Bolatico Limitеd, де Світлана Ільтьо нині є директором та акціонером. Через Bollwerk українську титанову сировину продавали російській корпорації „ВСМПО-Авісма“, до складу якої входить низка підприємств ОПК, зокрема АТ „Вертольоти Росії“. До сьогодні Bollwerk має несплачений багатомільйонний валютний борг перед українською державою».

Без участі Ільтьо не обійшлися також схеми із продажу титанової сировини виробництва Демурінського ГЗК на підсанкційні території впродовж 2020−2021 р.р. через компанію Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH (100% акціонер Ю. Перцев, а його дружина Марія є директором компанії). Так, 2021 року через Osttor понад 80% усієї продукції ДемГЗК постачалося підприємствам російського ОПК за цінами на 20−25% нижче ринкових. Всього, у 2021 році російським підприємствам було поставлено 19760 тон ільменіту, 5959 тон рутилу та 2786 тон циркону виробництва ДемГЗК.

Підсумовуючи наявну інформацію, можна зробити висновок, що на офіційне володіння українським титановим активом претендує особа, яка була фігурантом низки резонансних справ щодо нанесення фінансових збитків українській державі, має багаторічні зв’язки із громадянами України та рф, які мають безпосереднє відношення до титанового бізнесу та постачань титанової сировини на підприємства ОПК росії, а також має очевидну належність до пулу компаній колишніх топ-менеджерів ОГХК Журило та Перцева, щодо яких досі тривають антикорупційні розслідування в Україні.

Проте у самий розпал війни з росією, цій групі вистачає нахабства, аби претендувати на легалізацію та легітимне володіння одним із ключових титанових активів.

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