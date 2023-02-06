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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1988
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 33×95 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Нині мало хто згадує у тому, що як стати знаменитим байкарем, Езоп був рабом. Щоправда, рабом не простим, а таким, без порад якого його господар, філософ Ксанф із грецького острова Самос, не міг прожити жодного дня. І, до речі, свобода Езопу була дарована щедрими співгромадянами Ксанфа, а витребувана самим Езопом за певні заслуги. Втім, це вже тема окремої розмови. А сьогодні мені хочеться розповісти про один із пам'ятних випадків із життя Езопа, описаних істориками і дійшли до наших днів.
Якось, готуючись до прийому знатних гостей, господар послав Езопа на міський базар, наказавши купити все найкраще, що є у світі, для своїх дорогих гостей. Побачивши принесені Езопом язики, приготовлені для різних страв, Ксанф з подивом вимагав від раба пояснити, що це означає.
- А тут і пояснювати нема чого, — відповів Езоп. — Мова — найцінніше, що є у світі. Адже саме за допомогою мови створюються закони, домовляються ворогуючі сторони та пишуться філософські праці.
Погодившись з таким трактуванням частування гостей, господар наступного дня знову послав Езопа на базар купити цього разу для бенкету, що триває, найжахливіше, що є на світі. Коли раб повернувся з базару, принісши знову мови різного приготування, Ксанф розлютився вже не на жарт:
- Як ти смієш з мене знущатися, вдруге поспіль купивши ті самі язики? Як я тепер зможу пояснити своїм гостям повторення тих самих страв?
- Все дуже просто, — незворушним голосом сказав Езоп. — Насправді нічого гіршого за язик і бути не може. Через ці язики люди вічно сваряться один з одним, ображають своїх опонентів, а нерідко навіть провокують війни між різними країнами.
І цього разу господар так і не зміг нічого заперечити своєму мудрому рабові.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 1 м/с 3х
Тиск: 766 мм