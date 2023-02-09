«Мій ролик в ютубі за добу набрав 1,4 мільйона переглядів»: українець виклав в мережу розслідування про комп’ютерну гру, яка романтизує СРСР

Винятковий успіх має в ютубі розслідування українця, відомого в соцмережі під ніком Harenko, про російську комп’ютерну гру Atomic Heart, яка романтизує СРСР і в якій широко використана радянська символіка. За першу добу англомовний з українським субтитрованим перекладом ролик киянина набрав понад 1,4 мільйона переглядів! Кореспондент «ФАКТІВ» зв’язався з автором розслідування.

— Чим ви для себе пояснюєте таку величезну кількість переглядів ролика з вашим розслідуванням?

— Вражаючий стрибок переглядів відбувся за першу ніч після того, як я виклав ролик. Скажу відверто, я сам був цим дещо здивований і, ясна річ, задоволений, бо увесь прибуток з відео буде відправлено до ЗСУ. Судячи зі статистики, яку демонструє ютуб, він фактично одразу ж запропонував дуже багатьом користувачам моє розслідування серед інших відео, рекомендованих для перегляду. Ясна річ, за таких умов велика кількість людей побачила цей ролик. Дуже важливо, що він їх зацікавив, вони його відкрили, переглянули. Такий інтерес викликав ефект снігової грудки, в результаті моє відео ютуб пропонує дедалі більшій кількості людей.

Є певна вірогідність, що воно потрапило й в рекомендовані для російської аудиторії, значна частина якої підтримує війну. Мене не надто тішить, що серед людей, які подивились розслідування, були ті, хто вороже налаштовані до України.

— І все ж, що могло зацікавити у вашому розслідуванні таку велику кількість користувачів?

— Річ у тім, що лишилося менше двох тижнів до виходу у світ цієї гри. Люди вирішують, чи варто її купувати.

— Певно, у світі виходить чимало нових комп’ютерних ігор. Чому стільки багато уваги саме до цієї?

— Бо інформація, проморолики про неї з’являються в мережі протягом вже десь шести років. Тому дуже багато людей про неї знають, цікавляться нею і чекають її появи. Тобто дуже великі кошти було вкладено в маркетинг, презентації, просування — тобто рекламу.

— Комп'ютерних ігор на радянську тематику чимало або, навпаки, Atomic Heart одна з небагатьох?

— Є декілька якісних комп’ютерних ігор, в яких використані радянські мотиви. Але про романтизацію СРСР, показ його в незаслужено позитивному ключі там мова не йде. Взагалі ігор, тематично пов’язаних з радянським минулим, не багато. Як правило, представників СРСР показують в іграх ворогами, лиходіями. Принаймні комуністичну ідеологію, політику вони не романтизують. А в Atomic Heart самий позитив: мова йде про події альтернативної (тобто вигаданої) історії 1950-х років. За сюжетом, Радянський Союз начебто вийшов із Другої світової війни науково та технологічно передовим, досягнув успіхів в дослідженні та практичному використанні холодного ядерного синтезу та у створенні роботів. Власно, роботи у віртуальній радянській дійсності працюють. За рахунок їхньої праці люди мають достаток.

В мережі є велика кількість матеріалів, які свідчать: розробник цієї гри — російська компанія. Але після повномасштабного вторгнення російський військ в Україну компанія почала себе позиціювати як інтернаціональна з Кіпру. Це явна спроба уникнути негативного ставлення до себе й до своїх продуктів у світі, а також можливих санкцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я розпочало перше масштабне дослідження залежності від азартних ігор в Україні.

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