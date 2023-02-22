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Суспільство та люди

Українським медикам спростили працевлаштування за кордоном: що важливо знати лікарям та їхнім пацієнтам

15:58 22 лютого 2023
Медик

Українці, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, можуть офіційно працевлаштуватися, але здебільшого не за фахом — цьому заважає й незнання мови, й необхідність підтверджувати кваліфікацію та й наявність вільних місць.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, аби допомогти медикам, які тимчасово знаходяться за кордоном, уряд ухвалив механізм підтвердження кваліфікації

Підтвердження статусу допоможе вирішити два актуальних питання:

  • Лікарі в країні, де знайшли прихисток, зможуть заробляти, працюючи за фахом.
  • Це спростить доступ до медичного обслуговування українським шукачам притулку за кордоном, які зможуть звертатися до лікарів-співгромадян.

Як зазначають в міністерстві, відтепер український медичний працівник може звернутися із заявою про верифікацію до відповідного органу управління закладу охорони здоров’я України. Після успішної верифікації йому видається довідка про освіту, кваліфікацію і професійний досвід українською й англійською мовами.

В Мінреінтеграції додали, що вже декілька країн-партнерок України висловили готовність запровадити спрощену процедуру працевлаштування для українських медичних працівників.

Нагадаємо, що час, який громадянин України офіційно попрацював за кордоном, додається до страхового стажу. Втім, це працює лише з країнами, які уклали відповідні угоди. Наприклад, з Польщею.

Фото Pixabay

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