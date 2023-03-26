Батьки в американській школі визнали статую Давида порнографією і домоглися звільнення директора

В американському штаті Флорида вибухнув гучний скандал. В одній із місцевих шкіл батьки звинуватили директора у демонстрації порнографії на уроках. Шкільна рада Tallahassee Classical поставила директорку Хоуп Каррасакію перед вибором — або вона звільняється за власним бажанням, або звільнять її примусово.

Виявилося, що Каррасакія, яка пропрацювала на посаді директорки близько року, показала шестикласникам на уроці з історії мистецтва фотографії статуї Давида, а також картини «Створення Адама» та «Народження Венери». Усі три шедеври належать до епохи Ренесансу. Там зображені оголені тіла.

Саме це й обурило батьків. Їм було зовсім начхати на те, що статуя Давида по праву вважається шедевром. Її створив у період 1501−1504 років Мікеланджело. Він же написав картину «Створення Адама» (це фрагмент розпису знаменитої Сикстинської капели). Автором «Народження Венери» є Боттічеллі.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова шкільної ради Барні Бішоп заявив, що попередній директор розсилав батькам повідомлення про те, що на уроці обговорюватимуться роботи Мікеланджело, а цього року Каррасакія цього не зробила.

Бішоп назвав це кричущою помилкою. Він зазначив, що батьки мають право знати, коли їхній дитині викладають спірну тему або показують неоднозначні зображення.

«Ми ж не збираємося показувати повну статую Давида дитсадківцям. Ми не збираємося показувати її другокласникам. Показувати статую Давида цілком доречно, починаючи з певного віку. І ми маємо намір тепер уточнити, в якому саме», — сказав Бішоп.

Справа дійшла до губернатора Флориди Рона Де Сантіса. Він є відомим представником Республіканської партії США і, ймовірно, балотуватиметься у президенти. Де Сантіс розпорядився розширити закон штату, який забороняє сексуальну освіту та обговорення питань гендерної ідентичності в середній школі. Вчителям, які порушили закон, загрожує звільнення до позбавлення ліцензії на викладання.

Раніше Американська кіноакадемія ввела расові та гендерні правила для відбору фільмів на премію «Оскар».

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