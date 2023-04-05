13 квітня 2023

В історії світової медицини було не так багато видатних відкриттів, що відбулися зовсім випадково. Одним із таких відкриттів по праву називають появу «Віагру». Сталося це 1992 року в Англії, у містечку Пфайзерс Сендвіч, у процесі фармакологічних досліджень компанії «Пфайзер». Вчені проводили клінічні випробування нової лікарської речовини, яка розроблялася як засіб для лікування низки серцевих недуг.

Винахідники розраховували на те, що цитрат силденафілу сприятиме збільшенню притоку крові до серцевого м'яза та зниженню артеріального тиску. Втім, незабаром було зазначено, що цитрат силденафілу не має істотного впливу ані на кровообіг у серцевому м'язі (міокарді), ані на артеріальний тиск.

Проте виявилося, що багато пацієнтів чоловічої статі, які брали участь у дослідженні, відмовляються повертати таблетки силденафілу, незважаючи на закінчення процесу тестування. Причина відмови у таких пацієнтів була одна — всі вони відзначили у себе різке покращення якості ерекцій. Так, незважаючи на найменший вплив нового засобу на кровообіг у міокарді, силденафіл викликав відчутний кров'яний приплив до чоловічих статевих органів.

Вчені фармакологічної фірми «Пфайзер» поставилися до даної несподіваної властивості цитрату силденафілу з належною увагою та змогли розпізнати у ньому потужний засіб для боротьби з порушеннями ерекцій. Новий препарат отримав назву «Віагра» — у результаті злиття слів «Vigor» (влада, енергія, сила) та Ніагара — найпотужніший водоспад у Північній Америці.

Принцип дії «Віагри» досить простий: препарат збільшує об'єм крові, що надходить до статевого органу. Це допомагає чоловікові викликати природну ерекцію. «Віагра», щоправда, діє лише тоді, коли чоловік відчуває природне сексуальне збудження. Іншими словами, «Віагра» впливає лише на природні механізми появи ерекції і в цьому безперечна перевага.

З 1993 року почалися тривалі клінічні випробування, необхідні для доказів властивостей «Віагри». В результаті таких випробувань було доведено високу ефективність цього препарату для лікування імпотенції та достатню його безпеку. І, нарешті, рівно 25 років тому — 27 березня 1998 року — Департамент США з продовольства та ліків ухвалив рішення схвалити поширення «Віагри». Далі сталося щось неймовірне — лише за перший тиждень з моменту надходження препарату у продаж, на «Віагру» було виписано 247 666 рецептів. А вже 1998 року фірма «Пфайзер» продала «Віагри» більше, ніж на 1 мільярд доларів. Ось вам і суто випадкове відкриття.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.