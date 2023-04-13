Чистий четвер: традиції, заборони та прикмети четвертого дня Страсного тижня
Четвертий день Страсного тижня, четвер, 13 квітня, називають Великим чи Чистим.
Цей день вважається здійсненням першого обряду причастя, коли під час Тайної вечері Ісус дав апостолам хліб і вино. У цей день люди відвідують храм і причащаються, а вдома господині починають готуватися до Великодня — ставлять тісто на святкову випічку та фарбують яйця. Пращури вірили, що якщо паски виходять смачними та пишними, то наступний рік буде вдалим та радісним для сім'ї.
Вважалося, що у цей день вода набуває особливих цілющих властивостей. Отже, купання в Чистий Четвер, особливо до сходу сонця, дозволить людині не хворіти весь рік — вода змивала не тільки тілесні хворі, а й очищала душу. Наші пращури вірили, що якщо в цей день зрізати волосся, то це дозволить звільнитися від гріхів. У такий день зазвичай вперше обрізали волосся однорічній дитині.
Генеральне прибирання, проведене цього дня, допомагало прибрати з житла старі проблеми та й весь негатив. Після прибирання у Чистий Четвер вдома навіть не мели підлогу до Великодня. Вважається, що у цей день добре позбавлятися старих речей, якими ви не користувалися тривалий час. Якщо ж під час прибирання було знайдено раніше втрачену річ, то, за повір'ями, це — на щастя.
У четвер, як і в інші дні Страсного тижня, не можна порушувати піст і веселитися, сваритися, кричати, скандалити, займатися важкою фізичною працею, а також святкувати весілля та дні народження, згадувати померлих родичів і здійснювати обряд хрещення.
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