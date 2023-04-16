«Інтеграція може провалитися»: німецькі вчителі закликають до більшої підтримки українських школярів

З початку війни з України до Німеччини втекли понад мільйон людей. За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, третина з них — діти та молодь віком до 18 років. Німецька асоціація вчителів закликає до більшої підтримки шкіл в інтеграції цих дітей та молоді.

«Політики погрожують притиснути до стіни проєкт успішної інтеграції учнів з України в німецькі школи, — заявив президент асоціації Об'єднання вчителів Хайнц-Петер Майдінгер в інтерв'ю газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten. — Нам терміново потрібна додаткова підтримка для шкіл, які прийняли особливо велику кількість учнів-біженців — в іншому випадку інтеграція може провалитися».

Згідно з опитуваннями Конференції міністрів освіти і культури, близько 205 тисяч учнів з України наразі навчаються в Німеччині внаслідок російської агресії. Загалом у Німеччині навчається близько одинадцяти мільйонів школярів.

«Якщо припустити, що один додатковий учень вимагає від 7 000 до 10 000 євро додаткових витрат на персонал та матеріальні витрати, то землі мали б інвестувати в інтеграцію українських школярів до двох мільярдів євро, — сказав Мейдінгер. - Але вони інвестували лише дуже керовано».

Він також закликав до довгострокових пропозицій працевлаштування для українських вчителів, а також до підвищення кваліфікації німецьких вчителів, які працюють у школах з великою кількістю дітей-біженців. Асоціація міст і муніципалітетів також закликає до більшої підтримки у зв'язку зі зростанням кількості біженців, і не лише з України.

Через це у Німеччині вже деякий час тривають широкі дебати щодо міграційної політики. Федеральні землі та муніципалітети вимагають більшої фінансової підтримки від федерального уряду. Нещодавно федеральний уряд заявив про мільярдні обіцянки, які вже були зроблені. На 10 травня в Берліні запланований саміт на рівні федеральних і земель для пошуку рішення.

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