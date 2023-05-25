- 13:37 Запуск першого супутника КНДР викликав переполох у Південній Кореї та Японії
- 13:12 «Це не просто дрони прилетіли до москви, а перші ластівки майбутньої відплати», — Ігор Ейдман про атаку безпілотників на столицю росії
- 13:07 Дмитро Лунін: «Полтавщина вже перетворилася на міцну фортецю»
- 12:46 Садовий погрожує «Галінвесту» судом Лінча, компанія звинувачує мера Львова в бажанні отримати «долю»: що відбувається
- 12:46 Швидко та неймовірно смачно: битки з тюльки по-одеськи від Володимира Ярославського
- 12:20 В Бахмуті жінка приховала новонароджену дитину, щоб не евакуйовуватися: як військові під обстрілами вивозили з міста людей
- 12:09 Де і коли дивитися онлайн «Севілья» — «Рома»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги Європи
- 11:38 Крохмаль та зола для смородини: навіщо і як застосовувати
- 11:14 Поліція затримала та передала СБУ блогерів, які знімали роботу ППО під час атаки Києва
- 10:49 Законопроєкт про протидію фішингу: корупційна схема чи жорстка цензура в інтернеті?
- 10:47 Підірвав гостей гранатою і хотів накласти на себе руки: зустріч знайомих у селі під Києвом завершилася трагедією
- 10:20 Частина українців додатково отримуватиме до пенсії 4200 гривень: кого стосується новий закон
Країна: Німеччина
Мануфактура: Meissen
Період створення: ХІХ ст.
Висота: 145 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Представлена сьогодні до вашої уваги люстра є одним з чотирьох предметів знаменитого порцелянового комплекту під назвою «Пори року», в який входять камінний годинник, два свічники і цей казковий витвір, прикрашений безліччю витончених квітів та фігурками янголят.
Виготовлений у Саксонії виріб демонструє неймовірну майстерність фахівців Мейссенської мануфактури, яка першою у Європі почала виробляти фарфор, що ні в чому не поступається китайському. Для насолоди вишуканістю цього унікального набору ми створили в нашому музеї куточок, де на ручній роботі каміні з італійського мармуру (здобутого, до речі, у тому ж каррарському кар'єрі, з якого брав матеріал для своїх робіт геніальний Мікеланджело) відвідувачі можуть зробити селфі на тлі всієї цієї краси. І багато поціновувачів фарфорового мистецтва не відмовляються від можливості зафіксувати момент зустрічі з рідкісним витвором.
У зв'язку з цим мені хочеться розповісти вам коротку притчу про учня дзенського майстра, який дав йому незвичайне завдання: кілька днів поспіль юнак мав спостерігати за тим, що відбувається у парадній залі найбільшого караван-сараю міста.
На запитання вчителя, що найбільше запам'яталося учневі під час спостережень, юнак сказав:
- Мене вразило те, з якою ретельністю господар караван-сараю щодня протирав люстру, що прикрашає парадну залц. Робив він це завжди особисто, пояснюючи свою роботу тим, що люстра щодня покривається тонким шаром пилу, і якщо її не доглядати постійно, тоді з часом робити це буде все складніше і складніше.
- Тепер ти зрозумів, чому я тебе послав туди? — спитав майстер. — Я хотів, щоб для тебе стало очевидною важливість розуміння того, що людський розум потребує такого ж постійного догляду. Якщо ж цього не робити, то рано чи пізно нашарування пилу перетворять його на нікому не потрібний додаток до людини, яка втратила будь-яку цікавівть до життя…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
На Овнів чекає сюрприз, на Близнюків — цікава пропозиція, а Левам доведеться ухвалити несподіване рішення: гороскоп на 31 травня 2023 року
Гороскоп від Макса Гордєєва на тиждень до 4 червня: Тельців перевірять на роботі, Козорогів — в особистому житті, а Раки отримають користь від хобі
Вітер: 3 м/с Пн
Тиск: 749 мм