31 травня 2023

Представлена сьогодні до вашої уваги люстра є одним з чотирьох предметів знаменитого порцелянового комплекту під назвою «Пори року», в який входять камінний годинник, два свічники і цей казковий витвір, прикрашений безліччю витончених квітів та фігурками янголят.

Виготовлений у Саксонії виріб демонструє неймовірну майстерність фахівців Мейссенської мануфактури, яка першою у Європі почала виробляти фарфор, що ні в чому не поступається китайському. Для насолоди вишуканістю цього унікального набору ми створили в нашому музеї куточок, де на ручній роботі каміні з італійського мармуру (здобутого, до речі, у тому ж каррарському кар'єрі, з якого брав матеріал для своїх робіт геніальний Мікеланджело) відвідувачі можуть зробити селфі на тлі всієї цієї краси. І багато поціновувачів фарфорового мистецтва не відмовляються від можливості зафіксувати момент зустрічі з рідкісним витвором.

У зв'язку з цим мені хочеться розповісти вам коротку притчу про учня дзенського майстра, який дав йому незвичайне завдання: кілька днів поспіль юнак мав спостерігати за тим, що відбувається у парадній залі найбільшого караван-сараю міста.

На запитання вчителя, що найбільше запам'яталося учневі під час спостережень, юнак сказав:

- Мене вразило те, з якою ретельністю господар караван-сараю щодня протирав люстру, що прикрашає парадну залц. Робив він це завжди особисто, пояснюючи свою роботу тим, що люстра щодня покривається тонким шаром пилу, і якщо її не доглядати постійно, тоді з часом робити це буде все складніше і складніше.

- Тепер ти зрозумів, чому я тебе послав туди? — спитав майстер. — Я хотів, щоб для тебе стало очевидною важливість розуміння того, що людський розум потребує такого ж постійного догляду. Якщо ж цього не робити, то рано чи пізно нашарування пилу перетворять його на нікому не потрібний додаток до людини, яка втратила будь-яку цікавівть до життя…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.